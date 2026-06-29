பால் கொள்முதலில் பற்றாக்குறை... தமிழ்நாடு முழுவதும் ஆவின் பால் விநியோகம் குறைப்பு!

சென்னை: பால் கொள்முதலில் ஏற்பட்டுள்ள பற்றாக்குறை காரணமாக, அரசுக்குச் சொந்தமான பால் கூட்டுறவு நிறுவனமான 'ஆவின்', தமிழ்நாடு முழுவதும் பால் விநியோகத்தை தற்காலிகமாகக் குறைத்துள்ளது; இதனால் பல சில்லறை விற்பனை நிலையங்களில் பால் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது.
சென்னையில், ஏப்ரல் மாதத்தில் சுமார் 16 லட்சம் லிட்டராக இருந்த தினசரி பால் விநியோகம், தற்போது சுமார் 13.5 லட்சம் லிட்டராக குறைந்துள்ளது. மாநிலம் முழுவதும் பால் விநியோகம் கிட்டத்தட்ட 30 சதவீதம் குறைந்துள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
அதிக கொள்முதல் விலையையும், சரியான நேரத்தில் பணப்பட்டுவாடாவையும் வழங்கும் தனியார் பால் நிறுவனங்களை நோக்கி பால் உற்பத்தியாளர்கள் மாறியதே இந்த பற்றாக்குறைக்கு காரணம் என்று கூறப்படுகிறது. மேலும், பல மாவட்டங்களில் ஆவின் நிறுவனத்திடமிருந்து ஊக்கத்தொகை வழங்குவதில் தாமதம் ஏற்படுவதும் பால் சேகரிப்பைப் பாதித்துள்ளதாக அவர்கள் குற்றம் சாட்டினர்.
இருப்பினும், இந்தத் தட்டுப்பாடு தற்காலிகமானது என்றும், கோடைக்காலத்தில் பால் உற்பத்தி குறைந்ததே இதற்கு முக்கியக் காரணம் என்றும்,
பருவநிலை மாற்றங்களுடன் பால் கொள்முதல் அளவு படிப்படியாக அதிகரித்து வருவதாகவும், விரைவில் இயல்பான விநியோகம் மீட்டெடுக்கப்படும் என்றும் ஆவின் அதிகாரிகள் நம்பிக்கை தெரிவித்தனர்.
பால் விநியோகத்தில் பற்றாக்குறை இருந்தபோதிலும், பால் விலையை உயர்த்தும் திட்டம் எதுவும் தற்போது இல்லை என்றும் ஆவின் நிர்வாகம் உறுதிப்படுத்தி உள்ளது.
Summary
State-run dairy cooperative Aavin has temporarily reduced milk supply across Tamil Nadu due to a significant drop in milk procurement...
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