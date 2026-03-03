திருத்தணி நகராட்சியில் புதிதாகக் கட்டப்பட்டு வரும் பேருந்து நிலையத்துக்கு முன்னாள் முதல்வா் கருணாநிதியின் பெயரைச் சூட்டுவதற்கு
அதிமுக பொதுச் செயலா் எடப்பாடி கே.பழனிசாமி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து அவா் செவ்வாய்க்கிழமை வெளியிட்ட அறிக்கை:
திருத்தணி நகராட்சிக்கு உள்பட்ட பகுதியில், ஏற்கெனவே அண்ணா பேருந்து நிலையம் செயல்பட்டு வந்தது. இந்த நிலையில், புதிதாகக் கட்டப்பட்டு வரும் பேருந்து நிலையத்துக்கு, கருணாநிதி பேருந்து நிலையம் என்று பெயா் மாற்றம் செய்திருப்பது திமுக ஆட்சியின் சா்வாதிகாரப் போக்கைக் காட்டுகிறது.
தமிழகத்தின் முன்னாள் முதல்வரும், திராவிட இயக்கத் தலைவருமான அண்ணா பெயரை புறக்கணிப்பு செய்வது, ஒட்டுமொத்தத் தமிழகத்துக்கும் இழைக்கப்படும் அநீதி. ஏற்கெனவே அண்ணா பெயரில் இயங்கி வரும் பேருந்து நிலையத்தின் பெயரை மாற்றக்கூடாது. கருணாநிதியின் பெயா் சூட்டப்படுவதால் அண்ணா பெயருக்கு அவமதிப்பு ஏற்படுவதுடன், தேவையற்ற சா்ச்சையையும், பிரிவினையையும் உருவாக்கும். எனவே, இந்தப் பெயா் மாற்றம் கண்டிக்கத்தக்கது.
மக்களுக்கு நீண்ட நாள் பயனளிக்க வேண்டிய பேருந்து நிலையத்தில் கட்டுமானத்தின் தரம், பாதுகாப்பு, கழிவுநீா் வசதிகள், பயணிகள் அமா்வு வசதிகள், போக்குவரத்து வழிகள் போன்றவை இன்னமும் ஆய்வு செய்யப்பட இல்லை.
இவையெல்லாம் முடிவதற்கு குறைந்தது ஒருமாத காலம் தேவைப்படும் நிலையில், தோ்தலை மனதில் நிறுத்தி அவசர, அவசரமாக புதன்கிழமை (மாா்ச் 4) திறப்பு விழா நடத்த இருப்பது கண்டிக்கத்தக்கது. இத்தகைய நடவடிக்கைகளை திமுக அரசு உடனடியாக நிறுத்திக்கொள்ள வேண்டும் எனத் தெரிவித்துள்ளாா் அவா்.
டிரெண்டிங்
கருணைத் தொகை ரூ. 10,000 - உதவித் தொகை என பெயர் மாற்றம்!
மயூா் விஹாா் பாக்கெட் 1 மெட்ரோ நிலையம் ஸ்ரீராம் மந்திா் மயூா் விஹாா் என பெயா் மாற்றம்!
டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வைக்கூட நடத்த கையாலாகாத அரசு: எடப்பாடி பழனிசாமி கடும் கண்டனம்!
பண்ருட்டி அருகே தீயில் எரிந்தது விவசாயி மட்டும் அல்ல...: இபிஎஸ் கண்டனம்
வீடியோக்கள்
திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive
தினமணி வீடியோ செய்தி...
"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் ஆசிரியா்களின் தரம் மேம்பட வேண்டும்: ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK
தினமணி வீடியோ செய்தி...