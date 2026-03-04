Dinamani
முஸ்லிம்கள் கொல்லப்படுவதில் மேற்கு வங்கம் முதலிடம் - பாஜக குற்றச்சாட்டு! திருச்சி சிவா, பேராசிரியர் கான்ஸ்டன்டைன் ரவீந்திரன் - மாநிலங்களவை திமுக வேட்பாளர்களாக போட்டியிடுகின்றனர்மாநிலங்களவை உறுப்பினர் ஆகிறார் பிகார் முதல்வர் நிதீஷ் குமார்?28 பேரவை, 1 மாநிலங்களவை : கூட்டணி பங்கீட்டில் மனநிறைவு - செல்வப்பெருந்தகைமாநிலங்களவைத் தேர்தலில் தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் சரத் பவாருக்கு காங்கிரஸ் ஆதரவுஈரானின் புதிய தலைவரும் கொல்லப்படுவார்! இஸ்ரேல் எச்சரிக்கை விவசாயிகளின் பயிர்க் கடன் தள்ளுபடி செய்ய நடவடிக்கை! - விஜய் அறிவிப்புபங்குச் சந்தை கடும் வீழ்ச்சி! சென்செக்ஸ் 1,650 புள்ளிகள் சரிவு! ஹோர்முஸ் நீரிணை வழியாக பயணிக்கும் கப்பல்களுக்கு கடற்படை பாதுகாப்பு: டிரம்ப்!நுழைவு வாயிலிலேயே வாயில் நுழையாத பெயர்: முதல்வர் கண்டனம்!திருச்சி ரயில்வே அலுவலகத்துக்கு ஹிந்தி பெயர்! தமிழிசை செளந்தரராஜன் எதிர்ப்பு! கிரிக்கெட்டில் சிஎஸ்கேவையும், தேர்தலில் தவெகவையும் தொட முடியாது! விஜய் ஈரானைத் தாக்க உதவி மறுப்பு... ஸ்பெய்ன் உடனான வர்த்தகத்தைத் துண்டித்தார் டிரம்ப்!ஈரானின் புதிய உச்ச தலைவராக கமேனியின் மகன் மோஜ்தபா தேர்வு!
/
தமிழ்நாடு

திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸுக்கு 28 தொகுதிகள், ஒரு மாநிலங்களவை இடம்!

திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸுக்கு தொகுதிப் பங்கீடு பற்றி....

News image
- ENS
Updated On :4 மார்ச் 2026, 11:19 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு 28 தொகுதிகள் மற்றும் ஒரு மாநிலங்களவை இடம் வழங்கப்பட இருப்பதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் விரைவில் அறிவிக்கப்படவுள்ளதையொட்டி கட்சிகளிடையே கூட்டணி, தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.

திமுக கூட்டணியில் விசிக, தேமுதிக, கம்யூனிஸ்ட் உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ள நிலையில் காங்கிரஸ் கட்சியுடனான கூட்டணி மற்றும் தொகுதிப் பங்கீட்டில் இழுபறி நீடித்து வந்தது. தவெகவுடனும் காங்கிரஸ் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதாக தகவல் வெளியானது. அதாவது காங்கிரஸ் தரப்பில் ஒரு பிரிவினர் தவெகவுடன் கூட்டணி வைக்க வலியுறுத்துவதாகக் கூறப்பட்டது.

ஆனால், தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டித் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை, திமுகவுடன்தான் கூட்டணி என்று கூறி வந்தார்.

தொடர்ந்து காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ப. சிதம்பரம் நேற்று(மார்ச் 3) திடீரென சென்னையில் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலினைச் சந்தித்துப் பேசினார். செல்வப்பெருந்தகை, திமுக நாடாளுமன்ற குழுத் தலைவர் கனிமொழி, டி.ஆர். பாலு ஆகியோர் இந்த பேச்சுவார்த்தையில் உடனிருந்தனர்.

சுமார் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக நடந்த சந்திப்பு முடிந்து வெளியே வந்த செல்வப்பெருந்தகை, திமுகவுடன் கூட்டணி உறுதி, பேச்சுவார்த்தை நடந்துகொண்டிருக்கிறது, விரைவில் அறிவிப்போம் என்று கூறியிருந்தார்.

காங்கிரஸ் தரப்பில் சுமார் 40 வரை தொகுதிகள் கேட்கப்பட்ட நிலையில் திமுக 28 தொகுதிகள் தரத் தயாராக இருப்பதாகத் தகவல்கள் வெளியாகின.

அதேபோல ஒரு மாநிலங்களவை உறுப்பினர் இடம் வழங்குவதாக திமுக கூறியிருப்பதாக செல்வப்பெருந்தகையே கூறியிருந்தார்.

இந்நிலையில் இறுதியாக தற்போது திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு 28 தொகுதிகளும் ஒரு மாநிலங்களவை இடமும் வழங்க முடிவு செய்திருப்பதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இன்று(மார்ச் 4) மாலையே இதற்கான ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகும் என்றும் கூறப்படுகிறது.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

டிரெண்டிங்

27 தொகுதிகள், 2 மாநிலங்களவை உறுப்பினா் பதவிகள்: ஏற்குமா காங்கிரஸ்?

27 தொகுதிகள், 2 மாநிலங்களவை உறுப்பினா் பதவிகள்: ஏற்குமா காங்கிரஸ்?

காங்கிரஸுக்கு 25 தொகுதிகள், மாநிலங்களவை உறுப்பினா் பதவி? 5 கட்சிகளுக்கு தலா ஒரு தொகுதி!

காங்கிரஸுக்கு 25 தொகுதிகள், மாநிலங்களவை உறுப்பினா் பதவி? 5 கட்சிகளுக்கு தலா ஒரு தொகுதி!

காங்கிரஸுக்கு ஒரு மாநிலங்களவை சீட் தருவதாக முதல்வர் உறுதி! செல்வப்பெருந்தகை தகவல்

காங்கிரஸுக்கு ஒரு மாநிலங்களவை சீட் தருவதாக முதல்வர் உறுதி! செல்வப்பெருந்தகை தகவல்

திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸுக்கு 28 தொகுதிகள்?

திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸுக்கு 28 தொகுதிகள்?

வீடியோக்கள்

BJP Annamalai interview | விஜய் 234 வேட்பாளர்களை நிறுத்த முடியுமா? | TVK Vijay | DMK | ADMK
வீடியோக்கள்

BJP Annamalai interview | விஜய் 234 வேட்பாளர்களை நிறுத்த முடியுமா? | TVK Vijay | DMK | ADMK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
Vijay full speech | "தமிழ்நாடே திவாலாகப் போகிறது!" - தஞ்சையில் விஜய் பேச்சு! | TVK
வீடியோக்கள்

Vijay full speech | "தமிழ்நாடே திவாலாகப் போகிறது!" - தஞ்சையில் விஜய் பேச்சு! | TVK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive
வீடியோக்கள்

திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP
வீடியோக்கள்

"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு