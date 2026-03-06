Dinamani
ரஷியாவிடம் கச்சா எண்ணெய் வாங்க இந்தியாவுக்கு அமெரிக்கா அனுமதி!தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 1,280 குறைந்தது!ஈரான் மீதான போா்: துறைமுக கட்டணங்களை தள்ளுபடி செய்ய அரிசி ஏற்றுமதியாளா்கள் கோரிக்கைஅல்-காய்தா, ஐஎஸ் அமைப்புகளுக்கு எதிராக கூட்டு நடவடிக்கை: ஐ.நா.வில் இந்தியா வலியுறுத்தல்பல்வேறு துறைகளைச் சோ்ந்த ஆளுமைகளுடன் முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று கலந்துரையாடல்சீனாவின் பாதுகாப்பு பட்ஜெட் 7% உயா்வுமத்திய கிழக்கு போா் : இந்தியாவில் யூரியா உற்பத்தி சரிவு: உர விலை உயரும் அபாயம்?
/
தமிழ்நாடு

திமுக சார்பில் போட்டியிட விருப்ப மனு: இன்று கடைசி நாள்!

வரும் தேர்தலில் திமுக சார்பில் போட்டியிட விருப்ப மனு அளிக்க இன்று கடைசி நாள்...

News image
அண்ணா அறிவாலயம்.
Updated On :6 மார்ச் 2026, 4:13 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

வரும் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் திமுக சார்பில் போட்டியிட விருப்ப மனு வழங்குவதற்கான அவகாசம் இன்று(மார்ச் 6) மாலை 5 மணியுடன் நிறைவு பெறுகிறது.

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் விரைவில் அறிவிக்கப்பட உள்ளதையொட்டி கட்சிகள் தீவிரமாக தேர்தல் பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றன.

இந்நிலையில் திமுக சார்பில் விருப்பமனு கடந்த பிப். 20 முதல் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. மார்ச் 2 ஆம் தேதி வரை விருப்பமனு வழங்கலாம் என்று கூறப்பட்ட நிலையில் நிர்வாகிகளின் கோரிக்கைக்கு ஏற்ப மார்ச் 6 ஆம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டது.

தற்போது வரை 234 தொகுதிகளிலும் போட்டியிட சுமார் 10,000- க்கும் மேற்பட்டோர் விருப்ப மனுக்களை வழங்கியுள்ளனர்.

இன்று மாலை 5 மணி வரை விருப்ப மனு வழங்கலாம் என்று திமுக தரப்பில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

summary

Today is the last day for nomination to contest on behalf of DMK for upcoming election

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

டிரெண்டிங்

விருப்ப மனு தாக்கல் செய்த கும்மிடிப்பூண்டி எம்எல்ஏ!

விருப்ப மனு தாக்கல் செய்த கும்மிடிப்பூண்டி எம்எல்ஏ!

பேரவைத் தேர்தல்: திமுக விருப்ப மனு விநியோகம்!

பேரவைத் தேர்தல்: திமுக விருப்ப மனு விநியோகம்!

பிப். 20 முதல் திமுக விருப்ப மனு விநியோகம்!

பிப். 20 முதல் திமுக விருப்ப மனு விநியோகம்!

தவெகவில் விருப்ப மனு வழங்க கால அவகாசம் நீட்டிப்பு!

தவெகவில் விருப்ப மனு வழங்க கால அவகாசம் நீட்டிப்பு!

வீடியோக்கள்

Podcast | செல்வப்பெருந்தகை சந்தித்த சவால்கள் | News and Views | Epi - 11
வீடியோக்கள்

Podcast | செல்வப்பெருந்தகை சந்தித்த சவால்கள் | News and Views | Epi - 11

தினமணி வீடியோ செய்தி...

15 மணி நேரங்கள் முன்பு
திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் நல்ல முடிவு: கனிமொழி சோமு எம்.பி.
வீடியோக்கள்

திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் நல்ல முடிவு: கனிமொழி சோமு எம்.பி.

தினமணி வீடியோ செய்தி...

17 மணி நேரங்கள் முன்பு
அரையிறுதியில் வெளிப்பட்ட நியூசி.யின் ருத்ரதாண்டவம்: அடிபணிந்த தெ.ஆ.! |
வீடியோக்கள்

அரையிறுதியில் வெளிப்பட்ட நியூசி.யின் ருத்ரதாண்டவம்: அடிபணிந்த தெ.ஆ.! |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

17 மணி நேரங்கள் முன்பு
இரண்டாம் அரையிறுதிப் போர்: பழிதீர்க்குமா இங்கிலாந்து?
வீடியோக்கள்

இரண்டாம் அரையிறுதிப் போர்: பழிதீர்க்குமா இங்கிலாந்து?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

17 மணி நேரங்கள் முன்பு