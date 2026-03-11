Dinamani
/
தமிழ்நாடு

மதிமுகவுக்கு 4 தொகுதிகள்!

சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் திமுக கூட்டணியில் மதிமுகவுக்கு 4 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது குறித்து...

News image
மு.க. ஸ்டாலின் / வைகோ- கோப்புப் படங்கள்
Updated On :11 மார்ச் 2026, 2:29 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சட்டப்பேரவைத் தேர்தலையொட்டி திமுக கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள மதிமுகவுக்கு 4 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. இதற்கான ஒப்பந்தம் இன்று (மார்ச் 11) கையெழுத்தானது.

