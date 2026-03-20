திமுக கூட்டணியிலிருந்து வெளியேறுகிறதா தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி?
திமுக கூட்டணியிலிருந்து தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி வெளியேறுவதாகத் தகவல்...
தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சித் தலைவர் வேல்முருகன்
X | Velmurugan.T
தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சித் தலைவர் வேல்முருகன்
X | Velmurugan.T
திமுக கூட்டணியில் இருந்து தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி வெளியேற உள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதையடுத்து கட்சிகளிடையே கூட்டணி மற்றும் தொகுதிப் பங்கீடு முடிவு தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.
திமுக கூட்டணியில் விசிக, தேமுதிக உள்ளிட்ட கட்சிகளுடன் இன்னும் தொகுதிப் பங்கீடு இறுதியாகவில்லை.
இந்நிலையில் திமுக கூட்டணியில் இருந்து தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி வெளியேற உள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
கூடுதல் இடங்களை ஒதுக்க வேண்டுமெனவும் தங்களின் பிரதான கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றுவதாக திமுக வாக்குறுதி அளிக்க வேண்டுமெனவும் தவாக கோரியிருந்தது.
ஆனால், திமுக ஓரிரு தொகுதிகளை மட்டும் தரவிருப்பதாகக் கூறியதால் கூட்டணியில் இருந்து வெளியேற கட்சியின் தலைவர் வேல்முருகன் முடிவெடுத்துள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இதுகுறித்த அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மேலும் தவாக, செல்வாக்கு உள்ள தொகுதிகளில் மட்டும் தனித்துப் போட்டியிட உள்ளதாகவும் முதல்கட்ட வேட்பாளர் பட்டியலை நாளை மறுநாள்(மார்ச் 22) அறிவிக்க உள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.
