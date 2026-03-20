திமுக கூட்டணியிலிருந்து வெளியேறுகிறதா தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி?

திமுக கூட்டணியிலிருந்து தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி வெளியேறுவதாகத் தகவல்...

தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சித் தலைவர் வேல்முருகன்

Updated On :20 மார்ச் 2026, 8:08 am

திமுக கூட்டணியில் இருந்து தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி வெளியேற உள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதையடுத்து கட்சிகளிடையே கூட்டணி மற்றும் தொகுதிப் பங்கீடு முடிவு தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.

திமுக கூட்டணியில் விசிக, தேமுதிக உள்ளிட்ட கட்சிகளுடன் இன்னும் தொகுதிப் பங்கீடு இறுதியாகவில்லை.

இந்நிலையில் திமுக கூட்டணியில் இருந்து தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி வெளியேற உள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

கூடுதல் இடங்களை ஒதுக்க வேண்டுமெனவும் தங்களின் பிரதான கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றுவதாக திமுக வாக்குறுதி அளிக்க வேண்டுமெனவும் தவாக கோரியிருந்தது.

ஆனால், திமுக ஓரிரு தொகுதிகளை மட்டும் தரவிருப்பதாகக் கூறியதால் கூட்டணியில் இருந்து வெளியேற கட்சியின் தலைவர் வேல்முருகன் முடிவெடுத்துள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இதுகுறித்த அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் தவாக, செல்வாக்கு உள்ள தொகுதிகளில் மட்டும் தனித்துப் போட்டியிட உள்ளதாகவும் முதல்கட்ட வேட்பாளர் பட்டியலை நாளை மறுநாள்(மார்ச் 22) அறிவிக்க உள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.

திமுக கூட்டணியில் தொகுதி ஒதுக்கீட்டில் சிக்கலா? | DMK Alliance | MK Stalin | N Ramasubramanian

திமுக கூட்டணியில் தொகுதி ஒதுக்கீட்டில் சிக்கலா? | DMK Alliance | MK Stalin | N Ramasubramanian

ஐபிஎல் 2026: ஹர்ஷித் ராணா விலகல்?

கொங்குநாடு மக்கள் தேசியக் கட்சிக்கு 2 தொகுதிகள்!

திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் நல்ல முடிவு: கனிமொழி சோமு எம்.பி.

4 நாள்களில் எல்லாம் தெரிந்துவிடும்! தில்லியில் EPS பேட்டி | ADMK | BJP
4 நாள்களில் எல்லாம் தெரிந்துவிடும்! தில்லியில் EPS பேட்டி | ADMK | BJP

Dinamani வார ராசிபலன்! | March 22 முதல் 28 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
Dinamani வார ராசிபலன்! | March 22 முதல் 28 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

Dhurandhar 2 The Revenge movie review | Ranveer Singh

Youth movie review | Ken Karunas | Suraj | GV Prakash | Anishma Anilkumar

