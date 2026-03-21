புதுச்சேரி தவெக வேட்பாளர் பட்டியல் நாளை வெளியீடு!

புதுச்சேரி சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான தவெக வேட்பாளர் பட்டியலை அதன் தலைவர் விஜய் நாளை வெளியிட இருப்பதாக தகவல் தெரிய வந்துள்ளது.

தவெக தலைவர் விஜய்

Updated On :21 மார்ச் 2026, 12:58 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

புதுச்சேரியில் மொத்தமுள்ள 30 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளுக்கான வாக்குப் பதிவு ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. இதற்கான வேட்புமனு தாக்கல் கடந்த 16ஆம தேதி தொடங்கி விறுவிறுப்பாக நடந்து வருகிறது.

தேர்தலை ஆளும் என்.ஆர்.காங்கிரஸ்-பாஜக கூட்டணி, எதிர்க்கட்சிக் கூட்டணியான காங்கிரஸ்-திமுக ஆகியவை கூட்டணி அமைத்து சந்திக்கிறது.

தவெக தனித்துப் போட்டியிடுகிறது. நாளை மறுநாளுடன் வேட்புமனு தாக்கல் நிறைவடைகிறது. இந்த நிலையில் தவெகவின் வேட்பாளர் பட்டியல் நாளை வெளியாக வாய்ப்புள்ளதாக தகவல் தெரிய வந்துள்ளது.

வேட்பாளர் பட்டியலை இறுதிசெய்யும் பணியில் பொதுச்செயலர் என்.ஆனந்த் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

தமிழ்நாட்டில் திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி தொகுதிப் பங்கீடு முடிந்த நிலையில் புதுவையில் இழுபறி தொடர்ந்து நீடித்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

