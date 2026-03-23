Dinamani
பாஜகவுக்கு 27, பாமகவுக்கு 18, அமமுகவுக்கு 11 தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு!மேற்காசியப் போரால் பொருளாதார பாதிப்பு! மக்களவையில் மோடி உரை! அமெரிக்காவில் தீயணைப்பு வாகனம் மீது விமானம் மோதி விபத்து தில்லி குண்டுவெடிப்பு வழக்கு: காஷ்மீரின் பல்வேறு இடங்களில் என்ஐஏ சோதனை பட்டியலின இளம்பெண் தற்கொலை: திருமாவளவனுக்கு இபிஎஸ் கேள்வி
/
தமிழ்நாடு

9 ஆண்டுகளுக்குப் பின்... அதிமுக அலுவலகத்தில் டிடிவி தினகரன்!

அதிமுக அலுவலகத்துக்கு டிடிவி தினகரன் வருகை பற்றி...

News image

டிடிவி தினகரன்

கோப்புப் படம்

Updated On :23 மார்ச் 2026, 9:43 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன், 9 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அதிமுக தலைமை அலுவலகத்துக்கு திங்கள்கிழமை வருகை தந்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் போட்டியிடும் அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணிக் கட்சிகளிடையே இன்று தொகுதிப் பங்கீடு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகிறது.

இதற்காக பாஜக மேலிடப் பொறுப்பாளர் மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல், பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன், பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் உள்ளிட்டோர் சென்னை அதிமுக தலைமை அலுவலகத்துக்கு வருகை தந்துள்ளனர்.

கூட்டணிக் கட்சித் தலைவர்களுக்கு பொன்னாடை அணிவித்து அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியும், அதிமுக மூத்த நிர்வாகிகளும் வரவேற்றனர்.

தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் பாஜகவுக்கு 30 தொகுதிகளும், அதில், தமாகா-க்கு உள் ஒதுக்கீடாக 3 தொகுதிகளும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

பாமகவுக்கு 17 தொகுதிகளும், அமமுகவுக்கு 10 அல்லது 11 தொகுதிகளும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

இதனிடையே, அதிமுகவின் துணைப் பொதுச் செயலாளராக இருந்த டிடிவி தினகரன், அக்கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்ட பிறகு, சுமார் 9 ஆண்டுகள் கழித்து அக்கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்துக்கு வருகை தந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

16 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

20 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

20 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

22 மார்ச் 2026