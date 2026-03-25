தமாக வேட்பாளர்கள் யார்? நாளை பட்டியல் வெளியீடு
தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் வேட்பாளர்களின் பட்டியல் நாளை வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது குறித்து...
தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் ஜி.கே. வாசன்
கோப்புப் படம்
தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களின் பட்டியல் நாளை (மார்ச் 26) வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நாளை காலை 11.30 மணிக்கு தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் அறிவிக்கப்படுவார்கள் என அக்கட்சியின் தலைவர் ஜி.கே. வாசன் தெரிவித்துள்ளார்.
அதிமுக தலைமையில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சிக்கு 5 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. ஒட்டன்சத்திரம், ஈரோடு மேற்கு, ராணிப்பேட்டை, கிள்ளியூர், கும்பகோணம் ஆகிய 5 தொகுதிகளில் போட்டியிடவுள்ளது.
சென்னை பசுமைவழிச் சாலையில் உள்ள இல்லத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் தமிழக பாஜக தேர்தல் பொறுப்பாளர் பியூஷ் கோயல் ஆகியோருடன் ஜி.கே. வாசன் நேற்று பேச்சுவார்த்தை நடத்தி தொகுதிகளை இறுதி செய்தார்.
இந்நிலையில், தமாக சார்பில் 5 தொகுதிகளில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் குறித்து நாளை (மார்ச் 26) காலை 11.30 மணியளவில் அறிவிக்கப்படும் என ஜி.கே. வாசன் தெரிவித்துள்ளார்.
