Dinamani
புதிய முகவரிக்கு குடிபெயர்ந்தார் நிதீஷ் குமார்! 98.47 சதவீத ரூ.2,000 நோட்டுகள் திரும்பிவிட்டன: ரிசா்வ் வங்கி மேற்கு வங்கம்: 15 வாக்குச்சாவடிகளில் நாளை மறுவாக்குப்பதிவு! ஜிஎஸ்டி வருவாய் ரூ. 2.43 லட்சம் கோடியாக உயர்வு! கொடைக்கானலில் வாகனங்களுக்கு 2 நாள் இலவச அனுமதி! தங்கம் விலை ஒரேநாளில் 2ஆவது முறையாக குறைவு! தேர்தல் முடிந்தவுடன் சிலிண்டர் விலையை உயர்த்திய பாஜக அரசு: மு.க. ஸ்டாலின் கண்டனம் வணிக சிலிண்டர் விலை உயர்வு ஒவ்வொருவரின் உணவுத் தட்டிலும் எதிரொலிக்கும்! ராகுல் கண்டனம் ம.பி. படகு விபத்து! தாய் - மகன் கட்டிப்பிடித்தபடி உடல்கள் மீட்பு!
/
தமிழ்நாடு

மாநில மக்களிடையே மோதலை ஏற்படுத்தும் வகையில் பிரதமா் பேசுவது ஏற்புடையதல்ல: இரா.முத்தரசன்

News image

Updated On :1 மே 2026, 8:25 pm

பிரதமா் மோடி தனது பொறுப்பை உணராமல் தமிழகம், உத்தரபிரதேசம் மாநில மக்களிடையே மோதலை உருவாக்கக்கூடிய வகையில் பேசுவது ஏற்புடையது அல்ல என இந்திய கம்யூனிஸ்ட் முன்னாள் மாநிலச் செயலா் இரா.முத்தரசன் தெரிவித்தாா்.

மே தினத்தையொட்டி, சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தலைமை அலுவலகமான பாலன் இல்லத்தில் அக்கட்சியின் முன்னாள் மாநிலச் செயலா் முத்தரசன் மே தின கொடியை ஏற்றி வைத்தாா். இதைத் தொடா்ந்து, அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:

காா்பரேட் நிறுவனங்களுக்கு ஆதரவாக மத்திய பாஜக அரசு கொண்டு வந்துள்ள 4 தொழிலாளா் சட்டதொகுப்பைத் திரும்பப் பெறும் வரை போராட்டம் நடத்தப்படும். நாட்டில் ஒற்றுமை, ஒருமைப்பாடு மிகவும் முக்கியம். பல்வேறு மதங்களையும் கலாசாரங்களையும் நாட்டையும் பிளவுபடுத்தக்கூடிய வகையில் பிரதமா் பேசுகிறாா். பிரதமா் தனது பொறுப்பை உணராமல் உத்தர பிரதேச மக்களுக்கும் தமிழக மக்களுக்கும் இடையே வெறுப்புணா்வை தூண்டும் வகையில் பேசுவது ஏற்புடையது அல்ல என்றாா் அவா்.

ஜி.ராமகிருஷ்ணன்: மே தினத்தையொட்டி, சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள மாா்க்சிஸ்ட் கட்சியின் தமிழ்நாடு மாநிலக் குழு அலுவலகத்தில் வெள்ளிக்கிழமை மே தின கொடியை அக்கட்சியின் மத்தியக் கட்டுப்பாட்டுக் குழுத் தலைவா் ஜி.ராமகிருஷ்ணன் ஏற்றி வைத்தாா். தொடா்ந்து அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:

பிரதமா் மோடி அரசு உழைக்கும் மக்கள் உரிமைகளைத் தொடா்ந்து பறித்து வருகிறது. ஆண்டுக்கு 2 கோடி பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு தருவோம் என்று கூறிவிட்டு, ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு அனைத்து துறைகளிலும் வேலை வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டு வருகிறது.

ரயில்வேயில் 2 சதவீத ஆள்குறைப்பு செய்வோம் மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. இதை மத்திய அரசு உடனடியாக திரும்பப் பெற வேண்டும். மத்திய அரசின் புதிய தொழிலாளா் சட்டதொகுப்பை உடனடியாக திரும்பப் பெற வேண்டும் என்றாா் அவா்.

தொடர்புடையது

தொகுதி மறுசீரமைப்பு விவகாரம்: பிரதமா் பேச்சு ஏற்புடையதல்ல-மு.வீரபாண்டியன்

மாநில உரிமைகளை திமுக அரசு பாதுகாக்கிறது: பெ. சண்முகம்

ஏழைகளுக்கு உண்மையான சமூக நீதி: பிரதமா் மோடி உறுதி

பாஜக தொகுதிகளில் பொறுப்பாளா்கள் நியமனம்

வீடியோக்கள்

#ipl2026 | "உலகக் கோப்பை ஜெயிக்க உங்களுக்கு கிளாசென் வேண்டும்" |
தினமணி செய்திச் சேவை

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
Dinamani வார ராசிபலன்! | May 3 முதல் 9 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

17 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | Exit Polls சொல்வது நடக்குமா? | News and Views | Epi - 30
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

30 ஏப்ரல் 2026
Kara Movie Review | Dhanush - Vignesh Raja கூட்டணி வெல்லுமா? | Dinamani Talkies
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

30 ஏப்ரல் 2026