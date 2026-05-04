6-வது சுற்று முடிவிலும் மு.க. ஸ்டாலின் பின்னடைவு! தவெக முன்னிலை!!புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியில் முதல்வர் ரங்கசாமி வெற்றி! கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் பின்னடைவு!காரைக்குடியில் சீமான் தொடர்ந்து பின்னடைவு! மயிலாப்பூரில் தமிழிசை, அவிநாசி தொகுதியில் எல்.முருகன் பின்னடைவு ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொகுதியில் செல்வப்பெருந்தகை பின்னடைவு திருச்சி கிழக்கு, பெரம்பூரில் விஜய் முன்னிலை சாத்தூரில் நயினார் நாகேந்திரன் பின்னடைவு, தவெக முன்னிலை
எடப்பாடி தொகுதி அப்டேட்! எடப்பாடி பழனிசாமி முன்னிலை!

தேர்தல் 2026 வாக்கு எண்ணிக்கை நிலவரப்படி எடப்பாடி பழனிசாமி முன்னிலையில் உள்ளார்.

தேர்தல் 2026 வாக்கு எண்ணிக்கை நிலவரப்படி எடப்பாடி பழனிசாமி முன்னிலையில் உள்ளார். - ANI

Updated On :4 மே 2026, 0:44 pm IST

சேலம் மாவட்டத்துக்கு உள்பட்ட எடப்பாடி தொகுதியில் அதிமுக பொதுச் செயலர் எடப்பாடி பழனிசாமி முன்னிலையில் உள்ளார்.

நடந்து முடிந்த தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணும் பணி இன்று காலை தொடங்கி நடைபெற்று வரும் நிலையில், எடப்பாடி தொகுதியில் இதுவரை 9 சுற்று வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

9வது சுற்றுகள் முடிந்து முன்னிலை நிலவரம் வெளியாகியிருக்கிறது. அதில், அதிமுக பொதுச் செயலர் எடப்பாடி பழனிசாமி, அதே தொகுதியில் போட்டியிட்ட சுயேச்சை வேட்பாளர் பிரேம்குமாரை விட 31,612 வாக்குகள் அதிகம் பெற்று முன்னிலையில் உள்ளார்.

இந்த தொகுதியில் மொத்தம் 25 சுற்றுகள் எண்ணப்படும். இதில் 9 சுற்றுகள் எண்ணப்பட்டு முன்னிலை நிலவரம் வெளியாகி வருகிறது.

