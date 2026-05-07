விஜய் வீட்டிலிருந்து பாதுகாப்புகள் நீக்கம்! ஏன்?

தவெக தலைவர் விஜய் வீட்டில் வழங்கப்பட்டிருந்த பாதுகாப்புகள் நீக்கப்பட்டுள்ளது.
தவெக தலைவர் விஜய்யின் நீலாங்கரை வீட்டில் வைக்கப்பட்டிருந்த மெட்டல் டிடெக்டர்கள் அகற்றப்பட்டுள்ளன. அதுமட்டுமின்றி, வீட்டின் இருபுறமும் வைக்கப்பட்டிருந்த தடுப்புகளும் (பேரிகார்ட்) அகற்றப்பட்டன.
முன்னதாக, விஜய்க்கு அளிக்கப்பட்டிருந்த கான்வாய் பாதுகாப்பு புதன்கிழமை இரவில் திரும்பப் பெறப்பட்டது.
தேர்தலில் ஆட்சியமைப்பதற்கான 118 இடங்களைப் பெறாதபோதிலும், முதல்வருக்கு வழங்கப்படும் கான்வாய் பாதுகாப்பு உள்ளிட்டவை விஜய்க்கு வழங்கப்பட்டது.
தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் விஜய் தலைமையிலான தவெக, 108 இடங்களை வென்றது. இருந்தபோதிலும், ஆட்சியமைப்பதற்கு போதுமானதாக இல்லாததால், கூட்டணி ஆட்சியமைக்க கட்சிகளுக்கு அழைப்பு விடுத்தது. இதனைத் தொடர்ந்து, 5 இடங்களை வென்ற காங்கிரஸ், தவெகவுக்கு ஆதரவளித்தது. இருப்பினும், தவெக ஆட்சியமைக்க இன்னும் 6 தொகுதிகள் தேவை.
Metal detector gates, which were installed outside TVK chief Vijay's residence are being removed today
