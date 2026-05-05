விஜய் வெற்றியைக் கொண்டாடிய கேரள ரசிகர்கள்!

தவெக தலைவர் விஜய் தேர்தலில் வென்றுள்ளதை கேரள ரசிகர்கள் கொண்டாடியுள்ளனர்.
தேர்தல் முடிவுகள் தவெக தலைவர் விஜய்க்கு ஆதரவாக வந்துள்ளதால் அவர் ஆட்சியமைப்பதற்கான பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன. பெரும்பான்மை கிடைக்கவில்லை என்றாலும் ஆதரவுக்கட்சிகளால் முதல்வராக விஜய் ஆட்சியமைப்பார் என்றே தெரிகிறது.
பெரும்பான்மைக்கு 118 இடங்கள் தேவை என்ற நிலையில் கம்யூனிஸ்ட், விசிக, காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகள் தவெகவுக்கு ஆதரவளிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இதற்கிடையே, இவர் நடிப்பில் இறுதியாக உருவான ஜன நாயகன் பல பிரச்னைகளைச் சந்தித்து இன்னும் திரையரங்குகளில் வெளியாகாமல் இருக்கிறது. தற்போது, தேர்தலில் வென்றுள்ளதால் அடுத்த சில நாள்களிலேயே இப்படம் வெளியாவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.
இந்த நிலையில், கேரளத்தில் பல பகுதிகளில் விஜய்யின் வெற்றியை அவரது ரசிகர்கள் பட்டாசு வெடித்து கொண்டாடி வருகின்றனர். முக்கியமாக கொல்லத்தில், ஊர்வலமாகச் சென்று ’முதல்வர் விஜய்’ கோஷத்தையும் எழுப்பியுள்ளனர். இதற்கான புகைப்படங்கள், விடியோக்கள் சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி வைரலாகி வருகின்றன.
Kerala fans have celebrated the victory of Tvk leader Vijay in the elections.
