Dinamani
நாளை ஆளுநரைச் சந்திக்க விஜய் நேரம் கேட்பு!தவெக சட்டப்பேரவை கட்சித் தலைவரானார் விஜய்! முதல்வராகிறார்!3 கட்சிகளில் போட்டியிட்ட ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் வெற்றி!யார் இந்த ரத்தன் பண்டிட்? விஜய்யின் பெரும் வெற்றியை முன்கணித்தவர்?117! பேரவையில் பெரும்பான்மை பெற என்ன செய்யப் போகிறார் விஜய்? தவெக உறுப்பினர்களை சென்னையில் தங்க வைக்க திட்டமா?இன்று 7 மாவட்டங்களுக்கு பலத்த மழைக்கான மஞ்சள் எச்சரிக்கை!
/
செய்திகள்

ஜன நாயகனில் மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் விஜய்?

ஜன நாயகனில் இடம்பெறவுள்ள விஜய் பெயர் குறித்து...

News image

தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய். - படம்: பிடிஐ.

Updated On :5 மே 2026, 1:52 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஜன நாயகன் திரைப்படத்தின் டைட்டிலில் மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் விஜய் என இடம்பெற உள்ளதாம்.

தேர்தல் முடிவுகள் தவெக தலைவர் விஜய்க்கு ஆதரவாக வந்துள்ளதால் அவர் ஆட்சியமைப்பதற்கான பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன. பெரும்பான்மை கிடைக்கவில்லை என்றாலும் ஆதரவுக்கட்சிகளால் முதல்வராக விஜய் ஆட்சியமைப்பார் என்றே தெரிகிறது.

இதற்கிடையே, இவர் நடிப்பில் இறுதியாக உருவான ஜன நாயகன் பல பிரச்னைகளைச் சந்தித்து இன்னும் திரையரங்குகளில் வெளியாகாமல் இருக்கிறது. தற்போது, தேர்தலில் வென்றுள்ளதால் அடுத்த சில நாள்களிலேயே இப்படம் வெளியாவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.

இந்த நிலையில், இதுவரை ‘தளபதி விஜய்’ என பெயர் பொறிக்கப்பட்ட திரையில், ஜன நாயகனுக்கு ‘மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் விஜய்’ என்கிற பெயரைப் பயன்படுத்த தயாரிப்பு நிறுவனம் முடிவு செய்துள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

வெறும் விஜய்யாக இருந்தவர், ’இளைய தளபதி’ பட்டத்தைப் பெற்றார். மெர்சல் திரைப்படத்திலிருந்து, ‘தளபதி’ விஜய்யானார். தற்போது, ‘மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர்’ ஆகியுள்ளது அவரது ரசிகர்களுக்கு நெகிழ்ச்சியைக் கொடுத்துள்ளது.

The title of the movie Jana Nayagan mentions the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Vijay.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

ஜன நாயகன் லீக்! விஜய் சம்பளத்தை திருப்பிக் கொடுத்தாரா? நடிகை பாராட்டு

ஜன நாயகன் லீக்! விஜய் சம்பளத்தை திருப்பிக் கொடுத்தாரா? நடிகை பாராட்டு

இனியாவது ஜன நாயகன் வெளியாகுமா?

இனியாவது ஜன நாயகன் வெளியாகுமா?

ஜன நாயகனுக்குத் தணிக்கைச் சான்று?

ஜன நாயகனுக்குத் தணிக்கைச் சான்று?

ஜன நாயகன் வெளியீட்டுத் தேதி இதுவா?

ஜன நாயகன் வெளியீட்டுத் தேதி இதுவா?

வீடியோக்கள்

தவெகவை நோக்கி நகரும் காங்கிரஸ் | TVK Vijay | TN Election 2026 | Congress | TVK 108
வீடியோக்கள்

தவெகவை நோக்கி நகரும் காங்கிரஸ் | TVK Vijay | TN Election 2026 | Congress | TVK 108

தினமணி செய்திச் சேவை

13 நிமிடங்கள் முன்பு
திமுக கூட்டணி கட்சிகள் தவெகவிற்கு ஆதரவு தருமா? - வைகோ பேட்டி | TVK | Vijay | Vaiko
வீடியோக்கள்

திமுக கூட்டணி கட்சிகள் தவெகவிற்கு ஆதரவு தருமா? - வைகோ பேட்டி | TVK | Vijay | Vaiko

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |
வீடியோக்கள்

விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result
வீடியோக்கள்

இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

21 மணி நேரங்கள் முன்பு