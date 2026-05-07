ஆளுநருடன் விஜய் இன்று சந்திப்பு?

+தமிழக ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகரை தவெக தலைவ விஜய் இன்று சந்திக்கவுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று தனிப்பெரும் கட்சியாக தவெக உருவெடுத்துள்ள நிலையில், ஆட்சியமைப்பதற்காக தமிழக ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகரை புதன்கிழமையில் (மே 6) சந்தித்து உரிமை கோரினார் தவெக தலைவர் விஜய். இருப்பினும், ஆதரவளிக்கும் 118 எம்எல்ஏ-க்களின் பட்டியலை அளிக்க வேண்டும் எனக் கூறிய ஆளுநர், ஆட்சியமைக்க விஜய்க்கு அழைப்பு விடுக்கவில்லை.
இந்த நிலையில், ஆளுநரை மீண்டும் விஜய் இன்று சந்திக்கவிருப்பதாகவும், அவரைச் சந்திக்க விஜய் நேரம் கேட்டுள்ளதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இதனிடையே, ஆளுநர் அர்லேகரை அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியும் இன்று நண்பகல் 12 மணிக்குச் சந்திக்கவுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.
Summary
Will TVK Vijay meet the Governor today?
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
தொடர்புடையது
விஜய் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க ஆளுநர் அழைப்பு விடுக்க வேண்டும்: சுப்பிரமணியன் சுவாமி
ஆளுநருடன் விஜய் சந்திப்பு! ஆட்சியமைக்க உரிமை கோரினார்!
இன்று பிற்பகல் ஆளுநரைச் சந்திக்கிறார் விஜய்!
ஆட்சியமைக்க அழைக்கக் கோரி ஆளுநருக்கு தவெக கடிதம்!
வீடியோக்கள்
29 பட டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Podcast | தவெகவின் பெரும்பான்மைக்கு இன்னும் என்ன தேவை? | News and Views | Epi - 31 |
தினமணி செய்திச் சேவை
இண்டியா கூட்டணியில் தவெக சேர்ந்தால்...: கனிமொழி சோமு Exclusive
தினமணி செய்திச் சேவை
பிளே ஆஃப் சுற்று: சிஎஸ்கே என்ன செய்ய வேண்டும்? | Chennai Super Kings |
தினமணி செய்திச் சேவை