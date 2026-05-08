ஆளுநரைச் சந்தித்தபோது விஜய்யுடன் சென்ற இவர் யார்?

தமிழகத்தில் ஆட்சியமைக்க உரிமை கோரி ஆளுநரைச் சந்தித்த தவெக தலைவர் விஜய்யுடன் சென்றவர் யார் என்ற சந்தேகங்கள் எழுந்துள்ளன.
தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில், 108 இடங்களைக் கைப்பற்றிய தவெக தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவாகியுள்ளது. இதையடுத்து, ஆட்சியமைக்க உரிமை கோரிய தவெக தலைவர் விஜய்யை 118 இடங்களைப் பெற்று பெரும்பான்மையை நிரூபிக்கக் கூறி தமிழக ஆளுநர் ஆர்.வி. ஆர்லேக்கர் 2 முறை திருப்பி அனுப்பினார்.
இந்த நிலையில், தவெக தலைமையில் ஆட்சியமைக்க காங்கிரஸ் (5), மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (2), இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (2) மற்றும் விசிக (2) உள்ளிட்ட கட்சிகள் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளன.
இதனால், செங்கோட்டையன், வெங்கட்ரமணன், புஸ்ஸி ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா, அருண் குமார் உள்ளிட்ட தவெக சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்களுடன் சென்று ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோரி தவெக தலைவர் விஜய் இன்று (மே 8) மாலை ஆளுநர் ஆர்.வி. அர்லேக்கரை சந்தித்தார்.
இந்தச் சந்திப்பில், தவெக தலைவர் மற்றும் முக்கிய நிர்வாகிகள் இடம்பெற்ற நிலையில் விஜய் நடித்து வெளியாகாமல் தடுக்கப்பட்ட ஜனநாயகன் திரைப்படத்தின் தயாரிப்பாளர் வெங்கட் நாராயணன் சென்றது அரசியல் வட்டாரங்களில் கவனம் பெற்றுள்ளது.
மேலும், தவெகவில் அடிப்படை உறுப்பினர் பதவிக்கூட வகிக்காத வெங்கட் நாராயணன் ஆளுநரின் அருகில் நிற்கவைக்கப்பட்டதன் பின்னணி என்னவென்று இணையவாசிகள் பல்வேறு கருத்துகளைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
Summary
Venkat K. Narayanan, the producer of the film Jananayagan, accompanied TVK leader Vijay when the latter met the Governor of Tamil Nadu.
