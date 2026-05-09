தமிழ்நாடு முழுவதும் தவெகவினர் பட்டாசு வெடித்துக் கொண்டாட்டம்!

தவெக தலைவர் விஜய் முதல்வராகிறார் என்ற மகிழ்ச்சியில் தமிழ்நாடு முழுவதும் தவெகவினர் பட்டாசு வெடித்துக் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் 107 தவெக உறுப்பினர்களுடன் 5 காங்கிரஸ் உறுப்பினர்கள் மற்றும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் தலா இரண்டு கட்சிகள் என 116 உறுப்பினர்களுடன் தவெக கடந்த ஒரு சில நாள்களாக ஆட்சியமைக்கத் தேவையான பெரும்பான்மை என்ற 118 பலத்தைப் பெறப் போராடி வந்தது.
இதற்கிடையே, விடுதலைச் சிறுத்தை மற்றும் முஸ்லிம் லீக் கட்சி ஆதரவு அளித்த நிலையில், தற்போது ஆட்சியமைக்க 120 இடங்கள் தவெகவுக்கு கிடைத்துள்ளது. கடும் இழுபறிக்குப் பின்னர் தவெகவுக்கு பெரும்பான்மை கிடைத்துள்ள நிலையில், ஆளுநர் ஆ.வி. ஆர்லேகரை சற்று நேரத்தில் தவெக தலைவர் விஜய் சந்தித்து ஆட்சியமைக்க உரிமை கோர உள்ளார்.
தவெக தலைவர் விஜய் இன்றிரவு முதல்வராக ஆட்சியமைப்பார் என்றும், நாளை காலை ஆட்சியமைப்பார் என்றும், திங்களன்று ஆட்சியமைப்பார் என்றும் பல்வேறு யுகங்கள் நிலவி வருகின்றது.
இந்த நிலையில், விஜய்யின் பனையூர் அலுவலகம் தொடங்கி தமிழ்நாடு முழுவதும் இனிப்பு பரிமாறியும், பட்டாசு வெடித்தும் தவெக தொண்டர்கள் மகிழ்ச்சி கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். பல இடங்களில் தவெகவினர் ஆரவாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
Summary
Across Tamil Nadu, TVK members are celebrating by bursting firecrackers in their joy over the news that TVK leader Vijay is becoming the Chief Minister.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
தொடர்புடையது
வெற்றியின் அருகில்தான் இருக்கிறோம் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்! விஜய்
அதிக, குறைந்தபட்ச வாக்கு வித்தியாசங்களில் வென்ற தவெகவினர்!
தவெகவினர் உற்சாக வரவேற்பு! வெற்றி சான்றிதழ் பெறுகிறார் விஜய்!!
திமுக - தவெக இடையே கைகலப்பு! மூவர் மருத்துவமனையில் அனுமதி!
விடியோக்கள்
தவெகவுக்கு ஆதரவு ஏன்? விளக்கிய திருமாவளவன்! | TVK | VCK | Thiruma | Vijay
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
”முதல்வர் ஆவதற்கு முன்பே மோசடி!” டிடிவி தினகரன் பேட்டி | TVK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
பிளே ஆஃப் சுற்றை நெருங்கும் சிஎஸ்கே! | Chennai Super Kings | LSG |
தினமணி செய்திச் சேவை
பவர் பேட்ட க்ளிம்ஸ் விடியோ!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு