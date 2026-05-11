Dinamani
பாமக தலைவர்களை பெருமைப்படுத்துவேன்: செளமியா அன்புமணிபெரியார், அண்ணா கொள்கைகள் விஜய் மூலம் கொண்டுசெல்லப்படும்: துரை வைகோவைகோ, அன்புமணி ராமதாஸைச் சந்தித்து வாழ்த்துப் பெற்றார் முதல்வர் விஜய்திமுக தலைவர் மு. க. ஸ்டாலினை அவரது இல்லத்தில் சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றார் முதல்வர் சி. ஜோசப் விஜய்எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு ஆதரவாக பேரவைச் செயலரிடம் 17 எம்எல்ஏக்கள் மட்டுமே ஆதரவு கடிதம் அளித்திருப்பதாக தகவல்தமிழ்நாட்டில் 193 கோடீஸ்வர எம்.எல்.ஏ.க்கள்! சராசரி சொத்து மதிப்பு ரூ. 48.35 கோடி!தமிழ்நாட்டில் 126 எம்.எல்.ஏ.க்கள் மீது கிரிமினல் வழக்குகள்! முதலிடத்தில் தவெக! ஒரு வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்ற தவெக வேட்பாளர் எம்எல்ஏ-ஆக பதவியேற்பு!முதல்வர் விஜய்க்கு இசட்+ பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளதுசிபிஎஸ்இ +2 தேர்வு முடிவுகள் வெளியீடு எப்போது? முக்கிய தகவல்கிருஷ்ணகிரி அருகே 2 இளைஞர்கள் எரித்துக் கொலை தமிழகத்தின் 17வது சட்டப்பேரவை கூடியது! உறுப்பினர்கள் பதவியேற்பு!!
/
தமிழ்நாடு

பள்ளி மாணவரைக் கொன்ற சக மாணவர்கள்! சேலத்தில் பயங்கரம்

சேலத்தில் பள்ளி மாணவரைக் கொன்ற சக மாணவர்கள் பற்றிய தகவலால் பதற்றம்.

News image

பள்ளி மாணவர் - file photo

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சேலம் மாவட்டம் சீலநாயக்கன்பட்டியை அடுத்த காட்டுவளவு பகுதியில், மாணவர்களுக்கு இடையே ஏற்பட்ட தகராறில், ஒரு மாணவர் குத்திக் கொலை செய்யப்பட்டதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

கோகுல் என்ற மாணவரை, சக மாணவர்கள் சரமாரியாக கத்தியால் குத்தியதாகவும், அதனை ஒருமாணவர் படம்பிடித்திருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது.

மற்றொரு தகவலில், கொலை செய்த மாணவர்கள் போதையில் இருந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.

கொலை செய்யப்பட்ட கோகுலும், இந்த மாணவர்களும் சேர்ந்து மது அருந்திக் கொண்டிருந்தபோது, வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு, அது கொலையில் முடிந்திருப்பதாகவும், பள்ளி மாணவர்களிடையே போதைக் கலாசாரம் பரவி வருவதாகக் குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்படும் நிலையில், இந்த சம்பவம் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

நீட் தோ்வுக்கான ஹால் டிக்கெட் பதிவிறக்கம் செய்வதில் பதற்றம் வேண்டாம்: என்டிஏ

நீட் தோ்வுக்கான ஹால் டிக்கெட் பதிவிறக்கம் செய்வதில் பதற்றம் வேண்டாம்: என்டிஏ

தோ்தல் பணியின்போது திமுக தொண்டா் மாரடைப்பால் மரணம்; அதிர்ச்சியில் தாயும் உயிரிழப்பு: சேலத்தில் சோகம்

தோ்தல் பணியின்போது திமுக தொண்டா் மாரடைப்பால் மரணம்; அதிர்ச்சியில் தாயும் உயிரிழப்பு: சேலத்தில் சோகம்

மாமனாரை சுட்டுக் கொன்ற மருமகன் கைது

மாமனாரை சுட்டுக் கொன்ற மருமகன் கைது

மகாவீர் ஜெயந்தி: சேலத்தில் ரத யாத்திரை!

மகாவீர் ஜெயந்தி: சேலத்தில் ரத யாத்திரை!

விடியோக்கள்

விமர்சனங்களைத் தாண்டி வென்று காட்டிய விஜய் TVK Vijay | CM Vijay | MK Stalin | Edapadi Palaniswami
வீடியோக்கள்

விமர்சனங்களைத் தாண்டி வென்று காட்டிய விஜய் TVK Vijay | CM Vijay | MK Stalin | Edapadi Palaniswami

தினமணி செய்திச் சேவை

1 மணி நேரம் முன்பு
கருப்பு டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

கருப்பு டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெக தொண்டர்கள் உற்சாகக் கொண்டாட்டம்! | CM Vijay | TVK |
வீடியோக்கள்

தவெக தொண்டர்கள் உற்சாகக் கொண்டாட்டம்! | CM Vijay | TVK |

தினமணி செய்திச் சேவை

10 மே 2026, 4:51 pm IST
கனிமொழியிடம் ராகுல் காந்தி பேசினாரா?: செல்வப்பெருந்தகை பேட்டி | DMK | Congress | TVK |
வீடியோக்கள்

கனிமொழியிடம் ராகுல் காந்தி பேசினாரா?: செல்வப்பெருந்தகை பேட்டி | DMK | Congress | TVK |

தினமணி செய்திச் சேவை

10 மே 2026, 4:47 pm IST