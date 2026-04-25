சேலம்: வாக்குச்சாவடியில் தோ்தல் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த திமுக தொண்டா் மாரடைப்பால் உயிரிழந்தாா். இந்த துயரத்தில் அவரது தாயும் வெள்ளிக்கிழமை காலை இறந்தார். இது அந்த பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியது.
சேலம் மேற்கு தொகுதிக்கு உள்பட்ட தாரமங்கலம் அருகே அத்திக்காட்டானூா் வாக்குச்சாவடியில் வியாழக்கிழமை தோ்தல் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த திமுக தொண்டா் மாரியப்பன் மயங்கி விழுந்து மாரடைப்பால் உயிரிழந்ததாக, அவரது உறவினரான கே. தங்கவேலு தெரிவித்தார்.
தகவல் அறிந்த சேலம் மத்திய மாவட்ட திமுக செயலாளரும், சுற்றுலாத் துறை அமைச்சருமான ரா. ராஜேந்திரன், அவரது வீட்டிற்கு சென்று மாரியப்பன் உடலுக்கு மாலை அணிவித்து அஞ்சலி செலுத்தினாா்.
இந்த நிலையில் மகன் இறந்த துயரத்தை தாங்கிக்கொள்ள முடியாமல் இருந்த மாரியப்பனின் தாய் பழனியம்மாள் வெள்ளிக்கிழமை காலை இறந்தாா்.
இதையறிந்த அமைச்சா் ராஜேந்திரன், அங்கு சென்று மாரியப்பனின் தாய் பழனியம்மாளின் உடலுக்கு மாலை அணிவித்து அஞ்சலி செலுத்தினாா். பின்னா், மாரியப்பனின் மனைவி ராதாவிடம் மத்திய மாவட்ட திமுக சாா்பில் ரூ. 5 லட்சம் நிதியுதவியை வழங்கினாா்.
அப்போது, தாரமங்கலம் கிழக்கு ஒன்றிய செயலாளா் கிருஷ்ணமூா்த்தி உள்ளிட்ட திமுக நிா்வாகிகள் உடனிருந்தனா். மேலும், கட்சித் தொண்டர்கள், அந்த பகுதி மக்கள் பெருந்திரளாகக் கூடி உயிரிழந்தவர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தினர்.
திமுக தொண்டா் மற்றும் அவரது தாய் இறந்தது அந்த பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியது.
A DMK member, identified as Mariyappan of Athikattanoor near Tharamangalam, died while on election duty at a polling station in Salem West constituency on Thursday evening. His mother, Palaniammal, died on Friday morning.
மேட்டூா் தொகுதி: இளைஞா் (எதிர்) அனுபவசாலி - முடிவசெய்ய காத்திருக்கும் களம்!
திமுக கூட்டணி வேட்பாளா்களை ஆதரித்து சேலத்தில் இன்று முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் பிரசாரம்
முதல்வா் பொதுக்கூட்டத்துக்கு வந்த திமுக தொண்டா் மாரடைப்பால் உயிரிழப்பு
சேலம் மாவட்டம் எடப்பாடி பழனிசாமியின் கோட்டையாகவே இருக்கிறதா?
