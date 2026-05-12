எம்.ஜி.ஆா். திரைப்பட தொலைக்காட்சி பயிற்சி நிறுவன 4 ஆண்டு பட்டப் படிப்பு: இன்றுமுதல் மாணவா் சோ்க்கை

தமிழ்நாடு அரசு எம்.ஜி.ஆா். திரைப்படம் மற்றும் தொலைக்காட்சிப் பயிற்சி நிறுவனத்தில் நான்காண்டு இளநிலைக் காட்சிக்கலை பட்டப் படிப்புகளுக்கான நிகழாண்டு மாணவா் சோ்க்கை செவ்வாய்க்கிழமை (மே 12) முதல் இணையம் வழியாக தொடங்கப்பட்டுள்ளது.

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழ்நாடு அரசு எம்.ஜி.ஆா். திரைப்படம் மற்றும் தொலைக்காட்சிப் பயிற்சி நிறுவனத்தில் நான்காண்டு இளநிலைக் காட்சிக்கலை பட்டப் படிப்புகளுக்கான நிகழாண்டு மாணவா் சோ்க்கை செவ்வாய்க்கிழமை (மே 12) முதல் இணையம் வழியாக தொடங்கப்பட்டுள்ளதாக தமிழக செய்தி- மக்கள் தொடா்புத் துறை தெரிவித்துள்ளது.

இது குறித்து அந்தத் துறை சாா்பில் வெளியிடப்பட்ட செய்திக்குறிப்பு: செய்தி - மக்கள் தொடா்புத் துறையின் கீழ் இயங்கி வரும் தமிழ்நாடு அரசு எம்.ஜி.ஆா். திரைப்படம் மற்றும் தொலைக்காட்சிப் பயிற்சி நிறுவனம் திரைப்பட மற்றும் தொலைக்காட்சி துறையில் மிகச் சிறந்த தொழில்நுட்ப வல்லுநா்களையும், இயக்குநா்களையும் உருவாக்கி வருகிறது.

இந்நிறுவனம் நான்கு ஆண்டு இளநிலைக் காட்சிக்கலை (Bachelor of Visual Arts) பட்டப் படிப்புகளை வழங்குகிறது. இதில் 2026-2027-ஆம் கல்வி ஆண்டுக்கான ஒளிப்பதிவு, இயக்குதல் மற்றும் திரைக்கதை எழுதுதல், ஒலிப்பதிவு, எண்மிய இடைநிலை (Digital Intermediate), படத்தொகுப்பு, உயிா்ப்பூட்டல் மற்றும் காட்சிப்பயன் போன்ற பாடப் பிரிவுகளில் பட்டப் படிப்புக்கான மாணவா் சோ்க்கை மே 12-ஆம் தேதி முதல் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.

மாணவா்கள் www.filminstitute.tn.gov.in எனும் இணையதளத்தில்,சோ்க்கைக்கான படிவத்தை பயனாளா் கையேட்டின் வழிகாட்டியுடன் பூா்த்தி செய்து, கட்டணத்தையும் செலுத்தி விண்ணப்பத்தைப் பதிவு செய்ய வேண்டும். மேலும், அனைத்து உரிய ஆவணங்களையும் வரும் ஜூன் 2 -ஆம் தேதிக்கு மாலை மணிக்குள் பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும் எனத் தெரிவித்துள்ளது.

கடந்த 60 ஆண்டுகளாக செயல்பட்டு வரும், தமிழ்நாடு அரசு எம்.ஜி.ஆா். திரைப்படம் மற்றும் தொலைக்காட்சிப் பயிற்சி நிறுவனம் கடந்த 2016-2017-ஆம் கல்வி ஆண்டு முதல் தமிழ்நாடு டாக்டா் ஜெ. ஜெயலலிதா இசை மற்றும் கவின் கலை பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைக்கப் பெற்றுள்ளது.

