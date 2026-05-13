புதிய அரசுக்கு வாழ்த்துகள்: கமல்ஹாசன் பெருமிதம்

திரைத்துறையிலிருந்து ஒருவர் முதல்வரானதாக முதல்வர் விஜய்க்கு மநீம தலைவர் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னையில் செய்தியாளர்களுடன் மநீம தலைவரும் நடிகருமான கமல்ஹாசன் பேசியதாவது, "புதிய அரசுக்கு வாழ்த்துகள். மதுக்கடை மூடும் உத்தரவு வரவேற்கத்தக்கது. இதுபற்றி நீண்ட நாள்களாகப் பேசப்பட்டு வந்தது. தற்போது செயல்பாட்டுக்கு வந்துள்ளது.
அவரை (விஜய்) திரைப்பட நடிகராக மட்டும் பார்க்காமல், அவருக்கு வேறு கடமைகளும் உண்டு. எந்தத் துறையிலிருந்து வேண்டுமானாலும் வரலாம். எங்கள் துறையிலிருந்து (சினிமா) வந்திருப்பது பெருமையாகத்தான் இருக்கிறது" என்று தெரிவித்தார்.
கமல்ஹாசன் தலைமையிலான மக்கள் நீதி மய்யக் கட்சி, எதிர்க்கட்சியான திமுக கூட்டணியில் இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Congratulations to the New TVK Government: MNM Cheif Kamal Haasan Expresses Pride
