Dinamani
உளவுத்துறை ஐ.ஜி.யாக அஸ்ரா கார்க் நியமனம்!சிபிஎஸ்இ பிளஸ் 2 தேர்வு முடிவுகள் வெளியானது!திமுக ஆதரவுடன் முதல்வராகப் போவதாக இபிஎஸ் கூறினார்! சி.வி. சண்முகம்தூய அரசியல் என்று சொல்லிவிட்டு அழுக்கு அரசியல் செய்கிறார் விஜய்! மு.க. ஸ்டாலின்முந்தைய அரசுகளின் திட்டங்கள் தொடரும்! பேரவையில் முதல்வர் விஜய் உறுதிநம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் வெற்றி! தவெக அரசுக்கு 144 பேர் ஆதரவு! குதிரை வேகத்தில் செயல்படும் அரசு; குதிரை பேரத்தில் ஈடுபடும் அரசு அல்ல! விஜய் பேச்சுபுஸ்பா பட பாணியில் சோபா ஆட்சி செய்யும் விஜய்! உதயநிதி கடும் விமர்சனம்!
/
தமிழ்நாடு

புதிய அரசுக்கு வாழ்த்துகள்: கமல்ஹாசன் பெருமிதம்

திரைத்துறையிலிருந்து ஒருவர் முதல்வரானதாக முதல்வர் விஜய்க்கு மநீம தலைவர் வாழ்த்து

News image

மநீம தலைவர் கமல்ஹாசன் - விடியோ க்ளிப்

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

திரைத்துறையிலிருந்து ஒருவர் முதல்வரானதாக முதல்வர் விஜய்க்கு மநீம தலைவர் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னையில் செய்தியாளர்களுடன் மநீம தலைவரும் நடிகருமான கமல்ஹாசன் பேசியதாவது, "புதிய அரசுக்கு வாழ்த்துகள். மதுக்கடை மூடும் உத்தரவு வரவேற்கத்தக்கது. இதுபற்றி நீண்ட நாள்களாகப் பேசப்பட்டு வந்தது. தற்போது செயல்பாட்டுக்கு வந்துள்ளது.

அவரை (விஜய்) திரைப்பட நடிகராக மட்டும் பார்க்காமல், அவருக்கு வேறு கடமைகளும் உண்டு. எந்தத் துறையிலிருந்து வேண்டுமானாலும் வரலாம். எங்கள் துறையிலிருந்து (சினிமா) வந்திருப்பது பெருமையாகத்தான் இருக்கிறது" என்று தெரிவித்தார்.

கமல்ஹாசன் தலைமையிலான மக்கள் நீதி மய்யக் கட்சி, எதிர்க்கட்சியான திமுக கூட்டணியில் இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Congratulations to the New TVK Government: MNM Cheif Kamal Haasan Expresses Pride

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

ஒரு நீட் தேர்வு கூட முறைகேடு இல்லாமல் நடந்ததில்லை: கமல்ஹாசன்

ஒரு நீட் தேர்வு கூட முறைகேடு இல்லாமல் நடந்ததில்லை: கமல்ஹாசன்

மதுக்கடைகள் மூடல்: முதல்வர் தம்பி விஜய்க்கு வாழ்த்துகள்! - கமல்ஹாசன் எம்.பி.

மதுக்கடைகள் மூடல்: முதல்வர் தம்பி விஜய்க்கு வாழ்த்துகள்! - கமல்ஹாசன் எம்.பி.

ஆர்.பி. சௌத்ரி மறைவு: கமல்ஹாசன் இரங்கல்

ஆர்.பி. சௌத்ரி மறைவு: கமல்ஹாசன் இரங்கல்

"தலைவன் இருக்கின்றான்" - கமல் தேர்தல் பிரசார பாடல் வெளியீடு!

"தலைவன் இருக்கின்றான்" - கமல் தேர்தல் பிரசார பாடல் வெளியீடு!

விடியோக்கள்

திமுக ஆதரவுடன் முதல்வராக முயன்ற EPS! சி.வி. சண்முகம் பரபரப்புக் குற்றச்சாட்டு! | ADMK
வீடியோக்கள்

திமுக ஆதரவுடன் முதல்வராக முயன்ற EPS! சி.வி. சண்முகம் பரபரப்புக் குற்றச்சாட்டு! | ADMK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

1 மணி நேரம் முன்பு
"துரோகம்! அமைச்சரவை ஆசை!" EPS விமர்சனம்! | EPS | ADMK
வீடியோக்கள்

"துரோகம்! அமைச்சரவை ஆசை!" EPS விமர்சனம்! | EPS | ADMK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
குதிரை பேரமா? பிரேமலதாவின் கேள்விக்கு பேரவையில் விஜய் பதில்! | TVK | DMDK
வீடியோக்கள்

குதிரை பேரமா? பிரேமலதாவின் கேள்விக்கு பேரவையில் விஜய் பதில்! | TVK | DMDK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
குதிரை பேரம்! முகத்தை மூடி வந்தது யார்?” பேரவையில் பிரேமலதாவின் கேள்விகள்! | DMDK
வீடியோக்கள்

குதிரை பேரம்! முகத்தை மூடி வந்தது யார்?” பேரவையில் பிரேமலதாவின் கேள்விகள்! | DMDK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

4 மணி நேரங்கள் முன்பு