தவெக அரசு மீதான நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு தொடங்கியது!

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் அரசு மீதான நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு, சட்டப்பேரவையில் தொடங்கியது.
நடந்து முடிந்த சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் விஜய்யின் தவெக தனிப்பெரும்பான்மை பெறாத நிலையில் சில கட்சிகளின் ஆதரவுடன் ஆட்சியமைத்துள்ளது.
இதையடுத்து தவெக அரசு மீதான நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு இன்று காலை 9.30 மணிக்குத் தொடங்கியுள்ளது. தவெக அரசு மீதான நம்பிக்கை கோரும் தீர்மானத்தை முதல்வர் விஜய் முன்மொழிந்தார். அதைத் தொடர்ந்து எம்எல்ஏக்கள் பேசி வருகின்றனர்.
பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க 50 சதவீதம் + 1 வாக்குகள் தேவை. அதன்படி, 232 எம்எல்ஏக்களில் 116 வாக்குகள் இருந்தால் தவெக அரசு வெற்றி பெறும்.
ஏற்கெனவே தவெக 120 எம்எல்ஏக்கள் ஆதரவு வரை வைத்திருக்கும் நிலையில் அதிமுகவில் இருந்து பிரிந்த சி.வி. சண்முகம் தரப்பு எம்எல்ஏக்கள் தவெகவுக்கு ஆதரவு அளிப்பதாகக் கூறியுள்ளதால் பெரும்பான்மைக்கு அதிகமான வாக்குகள் கிடைக்கும் என்று கூறப்படுகிறது.
முன்னதாக முதல்வர் விஜய், தவெக எம்எல்ஏக்கள், திமுக மற்றும் அதிமுக சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் வருகை தந்துள்ளனர்.
Summary
Floor test on TVK govt starts in tn assembly
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
தொடர்புடையது
தவெக அரசு மீது இன்று நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு!
தவெக அரசு மீது நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு! நாளை எப்போது நடக்கும்?
நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் பங்கேற்கத் தடை! உச்ச நீதிமன்றத்தில் தவெக எம்எல்ஏ மேல்முறையீடு!
ஒரு வாக்கில் வெற்றி பெற்ற தவெக எம்எல்ஏ! நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் பங்கேற்கத் தடை!
விடியோக்கள்
#ipl2026 | பிளே ஆஃப் சுற்று: சாதிக்கப்போவது யார்? சறுக்கப்போவது யார்?
தினமணி செய்திச் சேவை
'நீட் ' தேர்வில் மட்டும் லீக்காவது எப்படி ?| NEET 2026 cancelled | Educationist Soma sundaram | NTA
தினமணி செய்திச் சேவை
அதிமுகவுடன் கூட்டணி பேசினோமா? சிவி சண்முகத்திற்கு ஆர்.எஸ்.பாரதி பதில் | ADMK - DMK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
ஓர் உறுப்பினரைக் கொண்ட கட்சிக்கும் சமமான மதிப்பு! - பேரவையில் Vijay பேச்சு | TN Assembly
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு