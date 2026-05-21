Dinamani
நாளை அமைச்சராகப் பதவியேற்கிறார் ஷாஜகான்!

நாளை அமைச்சராகப் பதவியேற்கிறார் ஷாஜகான்!

Updated On :21 மே 2026, 4:17 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

பாபநாசம் தொகுதி இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சியின் எம்.எல்.ஏ. ஷாஜகான் நாளை(மே 21) அமைச்சராகப் பதவியேற்கிறார்.

முதல்வர் சி. ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான தமிழக அமைச்சரவையில் இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சியும் இணைந்துள்ளது.

தவெக அரசு பெருந்தன்மையுடன் அமைச்சரவையில் சேர அழைப்பு விடுத்தது, அதனை ஏற்றுக் கொண்டு பாபநாசம் தொகுதி எம்எல்ஏ ஷாஜகான் அமைச்சராவார் என்றும், எதிர்காலத்தில் இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சிக்கு இரண்டு அமைச்சர்கள் ஒதுக்கினால் நன்றாக இருக்கும் என்றும் இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சியின் தேசியத் தலைவர் காதர் மொகிதீன் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக அமைச்சரவையில் பாபநாசம் தொகுதி இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சியின் எம்.எல்.ஏ. ஷாஜகானை சேர்க்குமாறு இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சியின் பொதுச் செயலர் முகம்மது அபூபக்கர், நவாஸ்கனி எம்.பி. ஆகியோர் பரிந்துரை கடிதத்தை முதல்வர் விஜய்யிடம் அளித்தனர்.

இந்த நிலையில், பாபநாசம் தொகுதி இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் கட்சியின் எம்.எல்.ஏ. ஷாஜகான் நாளை(மே 21) அமைச்சராகப் பதவியேற்கிறார்.

Summary

Shahjahan, the Indian Union Muslim League MLA from the Papanasam constituency, will take oath as a Minister tomorrow (May 21).

