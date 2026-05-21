குழந்தைகள் மூலம் தவெக தேர்தல் பிரசாரமா? தேர்தல் ஆணையம் பதிலளிக்க உத்தரவு

தேர்தலில் குழந்தைகள் மூலம் தவெக பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டதாக எழுந்த குற்றச்சாட்டில் தேர்தல் ஆணையம் பதிலளிக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு

குழந்தைகள் மூலம் தவெக தேர்தல் பிரசாரமா? - கோப்புப் படம்

Updated On :21 மே 2026, 3:00 pm IST

நடந்து முடிந்த சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் தவெகவுக்கு வாக்களிக்குமாறு பெற்றோரை நிர்பந்திக்க வேண்டும் என குழந்தைகளுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்து தவெக தலைவர் விஜய் பிரசாரம் செய்தது குறித்து விசாரணை நடத்த உத்தரவிடக் கோரிய வழக்கில் தேர்தல் ஆணையம் பதிலளிக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

கடலூர் மாவட்டம் புவனகிரியைச் சேர்ந்த வழக்குரைஞர் வாசுகி, சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த பொதுநல மனுவில், நடந்து முடிந்த சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில், தேர்தல் நடைமுறையில் புனிதம் சமரசம் செய்யப்பட்டுள்ளது. பிரசாரத்தின்போது வாக்காளர்களுக்கு பணப் பட்டுவாடா செய்தது, சிறுவர்களைச் சுரண்டியது என திமுக, அதிமுக, தவெக கட்சியினர், வாக்காளர்களிடம் தங்களது செல்வாக்கை செலுத்தியுள்ளனர்.

கடந்த ஏப். 21ஆம் தேதி சென்னை நந்தனம் ஒய்எம்சிஏ திடலில் பிரசாரத்தில் ஈடுபட்ட தவெக தலைவர் விஜய், தவெகவுக்கு வாக்களிக்கும்படி பெற்றோருக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் என குழந்தைகளிடம் வேண்டுகோள் விடுத்தார். இது பரவலாக பத்திரிகைகளிலும், சமூக ஊடகங்களிலும் வெளியாகியது. குறிப்பாக மயிலாப்பூர், ஆலங்குளம், திருமங்கலம் உள்ளிட்ட தொகுதிகளில் பணப் பட்டுவாடா நடந்ததாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன. ஆனால், தேர்தல் ஆணையம் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை.

மேலும், வெற்றிபெற்ற வேட்பாளர்களுக்கு எதிராக தகுதி நீக்கம் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க கோரவில்லை என தெரிவித்துள்ள மனுதாரர், தேர்தல் நடவடிக்கைகளில் குழந்தைகள் மீது செல்வாக்கை செலுத்தியது பணப் பட்டுவாடா உள்ளிட்ட ஊழல் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டது தொடர்பாக திமுக, அதிமுக, தவெக உள்ளிட்ட கட்சிகளுக்கு எதிராக சுதந்திரமான விசாரணை நடத்த உத்தரவிட வேண்டும் எனக் கூறியிருந்தார்.

இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன், வி. லட்சுமி நாராயணன் அடங்கிய அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது. வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், இந்த மனுவுக்கு மே 29-ஆம் தேதிக்குள், தேர்தல் ஆணையம், திமுக, அதிமுக, தவெக பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு விசாரணையை ஒத்திவைத்தனர்.

TVK Conducted Election Campaign Through Children? Election Commission Ordered to Respond

