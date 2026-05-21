அமைச்சரவை பட்டியலில் விசிக, ஐயூஎம்எல் இல்லை!

தமிழ்நாடு அமைச்சரவை விரிவாக்கத்தில் விசிக, ஐயூஎம்எல் கட்சிகளுக்கு வாய்ப்பு அளிக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், அக்கட்சியின் எம்.எல்.ஏ.க்கள் பெயர் இடம்பெறவில்லை.
தமிழ்நாடு அமைச்சரவை விரிவாக்கம் இன்று நடைபெறும் நிலையில், 23 பேர் கொண்ட அமைச்சர்களின் பட்டியலை ஆளுநர் மாளிகை வெளியிட்டுள்ளது.
இதில், தவெகவைச் சேர்ந்த 21 எம்.எல்.ஏ.க்கள், காங்கிரஸைச் சேர்ந்த 2 எம்.எல்.ஏ.க்கள் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
தமிழ்நாடு அமைச்சரவையில் இணைய விடுதலை சிறுத்தைகள் மற்றும் இந்திய முஸ்லிம் கட்சிகளுக்கு தவெக சார்பில் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருந்தது.
ஆனால், அமைச்சரவையில் இணைவது குறித்து கட்சியின் நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனை செய்து முடிவு அறிவிக்கப்படும் என்று அக்கட்சிகளின் தலைவர்கள் தெரிவித்திருந்தனர்.
இந்த நிலையில், இரண்டாம் கட்ட அமைச்சரவை விரிவாக்கத்தில் அக்கட்சி எம்.எல்.ஏ.க்கள் பெயர்கள் இடம்பெறவில்லை. அக்கட்சிகள் ஆலோசித்து அறிவித்த பிறகு, இரு அமைச்சர்கள் தனியாக பதவியேற்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இதனிடையே, இடதுசாரிகள் அமைச்சரவையில் இடம்பெற மாட்டோம் என்று திட்டவட்டமாக தெரிவித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
