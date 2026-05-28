தவெகவில் இணைந்தார் முன்னாள் அமைச்சர் வெல்லமண்டி நடராஜன்!

Updated On :28 மே 2026, 9:25 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் வெல்லமண்டி நடராஜன் புதன்கிழமை இரவு தவெகவில் இணைந்தார்.

கடந்த 2016 ஆம் ஆண்டு திருச்சி கிழக்கு சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற வெல்லமண்டி நடராஜன், முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா அமைச்சரவையில் இடம்பெற்றார்.

முன்னாள் முதல்வர் ஓ. பன்னீர்செல்வத்தின் ஆதரவாளராக இருந்த வெல்லமண்டி நடராஜன், அவர் திமுகவில் இணைந்த பிறகு, அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி கே. பழனிசாமியை சந்தித்து அதிமுகவில் இணைந்து கொண்டார். அவருக்கு அமைப்புச் செயலாளர் பதவியும் வழங்கப்பட்டது.

இந்த நிலையில், தவெக தலைவரும் முதல்வருமான ஜோசப் சி. விஜய், தில்லி பயணம் மேற்கொண்டிருக்கும் நிலையில், அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் என். ஆனந்த்தை நேரில் சந்தித்து தவெகவில் இணைந்துள்ளார்.

அவரின் மகன் ஜவஹர்லால் நேரு மற்றும் ஆதரவாளர்களும் தவெகவில் இணைந்துள்ளனர்.

அதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்கள் 4 பேர் வெற்றி பெற்ற 3 வாரங்களுக்குள் தங்களின் பதவியை ராஜிநாமா செய்துவிட்டு தவெகவில் இணைந்திருக்கும் சூழலில், வெல்லமண்டி நடராஜன் இணைந்திருப்பது அதிமுகவினரிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Former ADMK Minister Vellamandi Natarajan joins TVK

