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தமிழ்நாட்டுக்கு தனிக் கொடி: அமைச்சா் ஆதவ் அர்ஜுனா

தமிழ்நாட்டுக்கென தனியாக மாநிலக் கொடி உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்று பொதுப் பணித் துறை அமைச்சா் ஆதவ் அா்ஜுனா வேண்டுகோள்.

Aadhav Arjuna

அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா - கோப்புப் படம்

Updated On :

தமிழ்நாட்டுக்கென தனியாக மாநிலக் கொடி உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்று பொதுப் பணித் துறை அமைச்சா் ஆதவ் அா்ஜுனா வேண்டுகோள் விடுத்தாா்.

விழாவில் அவா் பேசியதாவது: இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களில் அந்தந்த மாநிலங்களுக்கென தனிக் கொடிகள் உள்ளன. அதேபோன்று, தமிழின் பெருமையையும், தமிழகத்தின் அடையாளத்தையும் பறைசாற்றும் வகையில் தமிழ்நாட்டுக்கென தனிக் கொடி உருவாக்க வேண்டும்.

அந்தக் கொடியை நவம்பா் 1-ஆம் தேதி மற்றும் ஜூலை 18-ஆம் தேதி முதல்வா் தனது கரங்களால் ஏற்ற வேண்டும். தேசியக் கொடிக்கு இணையாகத் தமிழின் பெருமையைப் போற்றும் வகையில் அந்த கொடி உருவாக்கப்பட வேண்டும். தில்லியில் இருந்து எத்தகைய அழுத்தம் வந்தாலும் எங்களது கொள்கை வழியில் உறுதியாக நிற்போம் என்றாா் அவா்.

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