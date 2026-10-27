அன்பில் மகேஸ் கைது: அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சி இல்லை - ஆதவ் அர்ஜுனா
அனைத்து நடவடிக்கைகளும் ஆதாரங்களின் அடிப்படையிலேயே எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக ஆதவ் அர்ஜுனா பேசியது குறித்து...
ஆதவ் அர்ஜுனா - எக்ஸ்
முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் கைது செய்யப்பட்டதில் எந்த அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சியும் இல்லை என விளையாட்டுத் துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா இன்று (அக். 27) தெரிவித்தார்.
மேலும், அவர் மீது எடுக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து நடவடிக்கைகளும் ஆதாரங்களின் அடிப்படையிலேயே மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாகக் குறிப்பிட்டார்.
சென்னையில் இது தொடர்பாக ஆதவ் அர்ஜுனா பேசியதாவது:
''மீடியா பின்புலம் இல்லாமல் மக்கள் ஆதரவுடன் முதல்வராகியுள்ளார் விஜய். ஆனால், திமுக அப்படி இல்லை. இலவசம் முக்கியமில்லை, தரம்தான் முக்கியம் என முதல்வர் கூறுகிறார். சத்துணவில் கடந்த ஆட்சியில் எந்த அளவுக்கு தரம் இருந்தது என்பது பலருக்கும் தெரியும்.
பள்ளிகளின் தரம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது குறித்து நீதிமன்றத்தில் நிரூபித்துதான் ஆக வேண்டும். மக்கள் பணத்தை கொள்ளையடித்து தேர்தலின்போது பணம் கொடுக்கிறது திமுக.
இடைத்தேர்தலில் காசு கொடுக்காமல் தவெக வெற்றி பெற்றுள்ளது. பண அரசியலை முன்னிறுத்தி கொள்கையை பெயரளவில் மட்டுமே திமுக வைத்துள்ளது. எ.வ. வேலு, செந்தில் பாலாஜிக்கு அண்ணாவை பற்றியோ, பெரியாரைப் பற்றியோ தெரியுமா?
அனைத்துத் துறைகளிலும் விரைவில் வெள்ளை அறிக்கை வெளியிடப்படும். இது பழிவாங்கும் அரசியல் அல்ல. வெளிப்படைத்தன்மையுடன் ஆட்சி இருக்க வேண்டும் என முதல்வர் விரும்புகிறார். அதன்படி செயல்படுகிறோம்'' எனக் குறிப்பிட்டார்.
Summary
Arrest of Anbil Mahesh No political vendetta Adhav Arjuna
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