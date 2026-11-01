முதல்வா் குறித்து அவதூறு பேச்சு: பி.கே. சேகா்பாபுவிடம் போலீஸாா் விசாரணை!
முதல்வா் ஜோசப் விஜய் குறித்து தரக்குறைவாகப் பேசியதாக திமுக முன்னாள் அமைச்சா் பி.கே.சேகா்பாபு எம்எல்ஏ மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்ட நிலையில், அவரிடம் போலீஸாா் விசாரணை நடத்தினா்.
சேகர்பாபு - கோப்புப் படம்
முதல்வா் ஜோசப் விஜய் குறித்து தரக்குறைவாகப் பேசியதாக திமுக முன்னாள் அமைச்சா் பி.கே.சேகா்பாபு எம்எல்ஏ மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்ட நிலையில், அவரிடம் போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை விசாரணை நடத்தினா்.
கடந்த செப்.12-ஆம் தேதி திமுக சாா்பில் சென்னை நாராயணப்பா தெருவில் நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்தில், முதல்வரைத் தரக்குறைவாகப் பேசியதாகக் கூறி, தவெக உறுப்பினா் ஜெகதீஸ்வரி புகாா் அளித்தாா். இந்தப் புகாரின் பேரில், வடக்குக் கடற்கரை காவல் நிலையத்தில் பி.கே.சேகா்பாபு மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது.
இந்த வழக்கில் ஆபாசமாகப் பேசுதல், வேண்டுமென்றே அவமதித்தல், குழுக்களுக்கிடையே பகைமையைத் தூண்டுதல், பொது அமைதிக்குக் குந்தகம் விளைவிக்கும் வகையில் பேசுதல், அமைதிக்குப் பங்கம் விளைவிக்கும் வகையில் அவமதித்தல், மிரட்டல் விடுத்தல் உள்ளிட்ட 6 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்த வழக்கின் விசாரணைக்கு ஆஜராகுமாறு சேகா்பாபுக்கு போலீஸாா் சம்மன் அனுப்பியிருந்தனா். பாரிமுனை பகுதியில் உள்ள வடக்குக் கடற்கரை காவல் நிலையம் பரபரப்பான பகுதியில் அமைந்துள்ளதால், எஸ்பிளனேடு காவல் நிலையத்துக்கு அவரை வரவழைத்து விசாரணை நடத்தியதாக போலீஸாா் தெரிவித்தனா்.
காவல் நிலையத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 11 மணிக்கு ஆஜரான பி.கேசேகா்பாபுவிடம், பிற்பகல் 1 மணி வரை விசாரணை நடைபெற்றது.
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