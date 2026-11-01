இலவசங்களுக்குப் பதிலாக மக்களின் வாங்கும் திறனை உயா்த்த வேண்டும்: ஆளுநர் ஆா்லேகா்
மாநில அரசுகள் அனைத்தையும் இலவசமாக வழங்குவதற்கு பதிலாக மக்களின் வாங்கும் திறனை உயா்த்தி, அவா்கள் தாங்களாகவே செலவு செய்யும் நிலையை உருவாக்கவேண்டும்..
ஆளுநா் ஆா்லேகா் - கோப்புப் படம்
மாநில அரசுகள் அனைத்தையும் இலவசமாக வழங்குவதற்கு பதிலாக மக்களின் வாங்கும் திறனை உயா்த்தி, அவா்கள் தாங்களாகவே செலவு செய்யும் நிலையை உருவாக்கவேண்டும் என தமிழக ஆளுநா் ஆா்.வி.ஆா்லேகா் ஞாயிற்றுக்கிழமை கேட்டுக்கொண்டாா்.
தமிழ்நாடு நாள் கொண்டாட்டத்தை முன்னிட்டு பல்வேறு துறைகளில் சிறந்த விளங்கிய இஸ்ரோ தலைவா் வி.நாராயணன், இஸ்ரோ திட்ட இயக்குநா் பி.வீரமுத்துவேல், பொருளாதார நிபுணா் எம்.சுரேஷ்பாபு, இசைக்கவி ரமணன், 105 வயதுடைய மருத்துவா் ஜி.எம்.யஹ்யா, ராம்கோ சிமெண்ட் தா்மகிருஷ்ணன் ஆகியோரை ஆளுநா் மாளிகையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் ஆளுநா் ஆா்.வி.ஆா்லேகா் கெளரவித்தாா். நிகழ்ச்சியில் அவா் பேசியதாவது:
இது வெறும் நிறுவன நாள் கொண்டாட்டம் மட்டுமல்ல. இந்த நாட்டுக்கும், மனிதகுலத்துக்கும் பெரும் பங்களிப்பை வழங்கியுள்ள தமிழகத்தை சோ்ந்தவா்களை கௌரவிக்கும் நிகழ்வு. இதில் கௌரவிக்கப்பட்ட பொருளாதார நிபுணா் சுரேஷ் பாபு பேசுகையில் இந்த மாநிலத்தின் பொருளாதார வளா்ச்சி குறித்தும், நாம் எவ்வாறு செயல்பட வேண்டும் என்பது குறித்தும் எடுத்துரைத்தாா். அவா், எந்தவொரு அரசும் இலவசங்களை வழங்குவதைத் தவிா்க்க வேண்டும் என்ற கருத்தை மறைமுக வலியுறுத்தினாா்.
அவா் சொல்ல வந்ததும், இந்த நாட்டின் பிரதமரும் விரும்புவதும் ஒன்றுதான். அதைத்தான் நானும் விளக்க விரும்புகிறேன். ஓா் அரசு செய்ய வேண்டியது, ஒவ்வொரு தனி மனிதனின் வாங்கும் திறனை அதிகரிக்க வைக்க வேண்டும். அனைத்தையும் இலவசமாகக் கொடுப்பதற்குப் பதிலாக, மக்களின் வாங்கும் திறனை உயா்த்தி, அவா்கள் தாங்களாகவே செலவு செய்யும் நிலையை உருவாக்க வேண்டும்.
இதை மேம்படுத்த, நமது பொருளாதாரக் கண்ணோட்டத்தில் சில மாற்றங்களைக் கொண்டுவர வேண்டியது அவசியம். தமிழகத்தில் மட்டுமல்ல, நம் நாட்டின் அனைத்து மாநில அரசுகளும் இதைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். தற்போது அரசியல் காரணங்களுக்காக இலவசங்களை அறிவித்து வாக்கு சேகரிப்பது வழக்கமாகிவிட்டது. அது தவிா்க்கப்பட வேண்டும்.
நாட்டின் வளா்ச்சியில் மக்களின் தீவிரமான, முன்னெடுப்புடன் கூடிய பங்களிப்பு மிக அவசியமானது. நமது விஞ்ஞானிகள் அடைந்துள்ள வளா்ச்சியைக் கண்டு நாசாவே வியந்து போனது. நம்மிடம் சிறந்த விஞ்ஞானிகள் இருக்கிறாா்கள். அதில் தமிழா்கள் என்பதில் நாம் பெருமிதம் கொள்கிறோம்.
தொழில் துறை, அறிவியல், தொழில்நுட்பம், விண்வெளி, சேவைத் துறை, கல்வி, மருத்துவக் கல்வி என எந்தத் துறையை எடுத்துக்கொண்டாலும், தமிழ்நாடு அதில் முன்னணியில் உள்ளது. ஆனால், தமிழகத்தின் எழுத்தறிவு விகிதம் சுமாா் 83-85 சதவீதமாக உள்ளது. இது ஏன் 100 சதவீதமாக இருக்கக் கூடாது? இதற்கு தடையாக இருப்பது எது?.
எந்தவொரு வளா்ச்சித் திட்டமும் வெற்றி பெற மக்களின் பங்களிப்பு மிக அவசியம். அரசால் மட்டுமே அனைத்தையும் செய்துவிட முடியாது; மக்கள் பங்கேற்பின்றி இது சாத்தியமல்ல என்றாா் ஆளுநா். முன்னதாக, ஆளுநா் செயலா் செயலா் சஜ்ஜன்சிங் ஆா். சவான் வரவேற்புரை ஆற்றினாா்.
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