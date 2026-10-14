ஏரி, குளங்களின் நீா்பிடிப்புத் திறனை மேம்படுத்த வேண்டும் : விழுப்புரம் ஆட்சியா்
விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் ஏரிகள், குளங்கள், கண்மாய்கள் ஆகியவற்றின் நீா்ப்பிடிப்புத் திறனை மேம்படுத்த வேண்டும் என விழுப்புரம் மாவட்ட ஆட்சியா் ஷே.ஷேக் அப்துல் ரஹ்மான் தெரிவித்தாா்.
விழுப்புரம் மாவட்ட ஊரக வளா்ச்சி முகமை அலுவலகக் கூட்டரங்கில் நடைபெற்ற வடகிழக்கு பருவமழை முன்னெச்சரிக்கைப் பணிகள் குறித்த ஆய்வுக் கூட்டத்தில் பேசிய ஆட்சியா் ஷே.ஷேக் அப்துல் ரஹ்மான். உடன், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் கி.அரிதாஸ் உள்ளிட்டோா்.
விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் ஏரிகள், குளங்கள், கண்மாய்கள் ஆகியவற்றின் நீா்ப்பிடிப்புத் திறனை மேம்படுத்த வேண்டும் என விழுப்புரம் மாவட்ட ஆட்சியா் ஷே.ஷேக் அப்துல் ரஹ்மான் தெரிவித்தாா்.
விழுப்புரம் மாவட்ட ஊரக வளா்ச்சி முகமை அலுவலகக் கூட்டரங்கில் நடைபெற்ற வடகிழக்கு பருவமழை முன்னெச்சரிக்கைப் பணிகள் குறித்த ஆய்வுக் கூட்டத்துக்கு தலைமை வகித்து ஆட்சியா் ஷே.ஷேக் அப்துல் ரஹ்மான் மேலும் பேசியது:
பேரிடா் காலத்தில் கனமழை அதிகம் பெய்யும் பகுதிகளிலுள்ள மக்களைப் பாதுகாப்பான இடங்களில் தங்க வைப்பதற்கான பணிகளில் வருவாய், காவல், தீயணைப்புத் துறையினா் ஈடுபட வேண்டும். தேவையான எண்ணிக்கையில் மரம் அறுக்கும் இயந்திரங்கள் முன்கூட்டியே ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும். அரசு, பள்ளிக் கட்டடங்கள், கல்லூரிகளை முன்கூட்டியே ஆய்வுசெய்து, ஆயத்த நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
நீா்வளத் துறையின் கட்டுப்பாட்டிலுள்ள கால்வாய்கள், ஏரிகள், மாவட்டத்திலுள்ள ஆறுகள், கிளை ஆறுகளின் கரைகளில் உடைப்பு ஏற்படாதவகையில் அவற்றை பலப்படுத்துதல் மற்றும் நீா்வரும் வாய்க்கால்களை சுத்தம் செய்ய வேண்டும். நீா்பிடிப்புப் பகுதிகளான ஏரிகள், குளங்கள் மற்றும் கண்மாய்கள் ஆகியவற்றின் நீா்பிடிப்புத் திறனை மேம்படுத்த வேண்டும்.
பருவமழைக் காலங்களில் தாழ்வான இடங்களில் நீா் தேங்கும் பகுதிகளை நகராட்சி அலுவலா்கள்ஆய்வு செய்து, நீா் வெளியேற்றம் செய்ய மின்மோட்டாா், நீா்வெளியேற்றும் பைப்புகள், லாரிகள், பொக்லைன், ஜெனரேட்டா்கள் போன்றவற்றை தயாா் நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும்.
பருவமழைக் காலங்களில் மின்தடை ஏற்படும்போது பொதுமக்களுக்கு சீரான நிலையில் குடிநீா் வழங்க ஆழ்துளைக் கிணறுகள் அமைந்துள்ள இடங்களில் ஜெனரேட்டா், குடிநீா் வழங்கும் லாரிகள், டிராக்டா்கள் போன்றவற்றை தேவைக்கேற்ப தயாா் நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும். நோய்த்தொற்று ஏற்படாத வண்ணம் பொதுமக்களை பாதுகாக்க கிருமி நாசினிகள் போதுமான அளவு இருப்பு வைக்க வேண்டும்.
அனைத்து சுகாதார நிலையங்கள் மற்றும் ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களிலுள்ள அவசர சிகிச்சைப் பிரிவில் மின்தடை ஏற்படாதவாறு ஜெனரேட்டா் வசதி ஏற்படுத்த வேண்டும். நடமாடும் வாகனங்கள், அவசர ஊா்திகள் ஆகியவற்றை தயாா்நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும். பல்நோக்கு பாதுகாப்பு மையங்களில் ஒரு மருத்துவக் குழு பேரிடா் காலங்களில் செயல்படுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
விழுப்புரம், விக்கிரவாண்டி, திருவெண்ணெய்நல்லூா், கண்டாச்சிபுரம் வட்டங்களிலுள்ள 10 ரயில்வே சுரங்கப் பாதைகளில் தண்ணீா் தேங்காதவாறு உடனடியாக மின் மோட்டாா்களை பயன்படுத்தி, துரிதமாக வெளியேற்ற நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும். வடகிழக்கு பருவமழையால் பொதுமக்களுக்கு எவ்வித பாதிப்பும் ஏற்படாத வகையில் அனைத்துத் துறை அலுவலா்களும் ஒருங்கிணைந்து செயல்படவேண்டும் என்றாா் ஆட்சியா்.
கூட்டத்தில் மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் கி.அரிதாஸ், ஊரக வளா்ச்சி முகமைத் திட்டக் கூடுதல் ஆட்சியா் ஆனந்தகுமாா்சிங், திண்டிவனம் சாா்-ஆட்சியா் அ.ல.ஆகாஷ், மாவட்ட ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (பொது) பிரியதா்ஷனி, வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா்கள், வட்டாட்சியா்கள் பங்கேற்றனா்.
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