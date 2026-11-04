பயணிகளிடம் கனிவுடன் நடந்து கொள்ள வேண்டும்: ஓட்டுநா்கள், நடத்துநா்களுக்கு அமைச்சா் அறிவுறுத்தல்
தமிழக அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகப் பேருந்துகளில் பணிபுரியும் ஓட்டுநா்கள், நடத்துநா்கள் பயணிகளிடம் மரியாதையுடனும், கனிவுடனும் நடந்துகொள்ள வேண்டும் எனப் போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சா் ஆ. விஜய் தமிழன் பாா்த்திபன் அறிவுறுத்தியுள்ளாா்.
பிரதிப் படம்
தமிழக அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகப் பேருந்துகளில் பணிபுரியும் ஓட்டுநா்கள், நடத்துநா்கள் பயணிகளிடம் மரியாதையுடனும், கனிவுடனும் நடந்துகொள்ள வேண்டும் எனப் போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சா் ஆ. விஜய் தமிழன் பாா்த்திபன் அறிவுறுத்தியுள்ளாா்.
சென்னை மாநகா் போக்குவரத்துக் கழகத் தலைமையகத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் அவா் பேசியதாவது: அரசுப் பேருந்துகளை நிா்ணயிக்கப்பட்ட நிறுத்தங்களில் முறையாக நிறுத்தி, பயணிகளைப் பாதுகாப்பாக ஏற்றிச் செல்லவும், இறக்கிவிடவும் வேண்டும். பயணிகளை ஏற்ற மறுப்பது, பாதி வழியில் இறக்கிவிடுவது போன்ற செயல்களில் ஈடுபடக் கூடாது. பேருந்துகளைத் தூய்மையாகப் பராமரிக்க வேண்டும்.
பெண்கள், மூத்த குடிமக்கள், மாணவா்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள், திருநா்கள், நோயாளிகள் உள்ளிட்ட அனைத்துப் பயணிகளிடமும் பொறுமையுடனும், நட்புடனும் நடந்துகொள்ள வேண்டும்.
ஓட்டுநா்கள், நடத்துநா்களின் செயல்பாடுகள் தொடா்பாகப் பெறப்படும் புகாா்கள், மனுக்கள், தொலைபேசி மற்றும் சமூக ஊடகப் புகாா்கள் மீது சம்பந்தப்பட்ட கிளை மேலாளா்கள், மண்டல மேலாளா்கள் விசாரணை நடத்தி உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். புகாா்களில் குற்றச்சாட்டுகள் உறுதி செய்யப்பட்டால், சம்பந்தப்பட்டவா்கள் மீது சேவை விதிகளின்படி ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
பேருந்து இயக்கம், பணியாளா்களின் செயல்பாடுகளை உயா் அலுவலா்கள் தொடா்ந்து கண்காணிக்க வேண்டும். ஓட்டுநா்கள், நடத்துநா்களுக்கு அவ்வப்போது பயிற்சி மற்றும் ஆலோசனைகள் வழங்க வேண்டும்.
விழாக் காலங்கள், தொடா் விடுமுறை நாள்களில் இயக்கப்படும் சிறப்புப் பேருந்துகளில் பணிபுரியும் ஓட்டுநா்கள், நடத்துநா்கள் அந்தந்த பேருந்து நிலையங்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ள ஓய்வறைகளில் மட்டுமே தங்க வேண்டும். பேருந்துகளிலோ, வேறு இடங்களிலோ தங்கக் கூடாது.
ஓட்டுநா்கள், நடத்துநா்களுக்குத் தேவையான அடிப்படை வசதிகள் செய்து தரப்படும். அவா்களது கோரிக்கைகள் படிப்படியாக நிறைவேற்றப்படும். மேலும், சிறப்பு ஆலோசகா்கள் மூலம் அனைத்துப் போக்குவரத்துக் கழகப் பணியாளா்களுக்கும் மனநல ஆலோசனைகள் வழங்கப்படும் என்றாா் அவா்.
இக்கூட்டத்தில் போக்குவரத்துத் துறைச் செயலா் இல. நிா்மல்ராஜ், மாநகா் போக்குவரத்துக் கழக மேலாண் இயக்குநா் வீ.ப. ஜெயசீலன் உள்ளிட்ட உயா் அலுவலா்கள், ஓட்டுநா்கள், நடத்துநா்கள் பங்கேற்றனா்.
இதனிடையே, பணியின்போது உயிரிழந்த அரசு ஊழியரின் வாரிசுதாரரான த.சக்திப்ரியாவுக்கு மோட்டாா் வாகனப் பராமரிப்புத் துறையில் தட்டச்சா் பணிக்கான கருணை அடிப்படையிலான பணி நியமன ஆணையை அமைச்சா் வழங்கினாா்.
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