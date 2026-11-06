மேகமலை வழக்கு! ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி பி.ஆர். கவாய் தலைமையில் குழு!
மேகமலையை ஆய்வு செய்ய பி.ஆர். கவாய் தலைமையில் குழு அமைக்க உத்தரவிட்டிருப்பது பற்றி...
உச்சநீதிமன்றம் - கோப்புப்படம்
மேகமலை வனப் பகுதியில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை ஆய்வு செய்ய ஓய்வுபெற்ற உச்ச நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதி பி.ஆர். கவாய் தலைமையில் குழு அமைக்க உச்ச நீதிமன்றம் வெள்ளிக்கிழமை உத்தரவிட்டுள்ளது.
தேனி மாவட்டம், மேகமலை வனப் பகுதியில் 4,601 போ், 5,072 ஹெக்டா் நிலத்தை ஆக்கிரமித்துள்ளனா். இதுதொடர்பாக தொடரப்பட்ட வழக்கில், ஆக்கிரமிப்பு செய்தவர்களை வெளியேற்ற வேண்டும் என உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
இதையடுத்து, மேகமலை விவசாயிகள் பல்வேறு போராட்டங்களை நடத்திய நிலையில், தில்லி உச்ச நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு சில ஆதாரங்களை தாக்கல் செய்தது.
இந்த நிலையில், இந்த வழக்கில் இன்று உத்தரவிட்ட உச்ச நீதிமன்றம், மேகமலை வனப் பகுதியை ஆய்வு செய்ய நீதிபதி பி.ஆர். கவாய் தலைமையில் 5 பேர் கொண்ட குழு அமைக்க உத்தரவிட்டுள்ளது.
5 மாதங்களுக்குள் குழு அமைக்கப்பட்டு, மேகமலை ஆக்கிரமிப்பு பகுதிகளில் உள்ள பழங்குடியினர் யார்? மற்றவர்கள் எத்தனை பேர்? போன்றவற்றை பி.ஆர். கவாய் குழு ஆய்வு செய்து அறிக்கை அளிக்கும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், மேகமலையில் உள்ள கிராமங்களில் 30 நாள்களுக்குள் கிராம சபைகளை உருவாக்க வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு அரசுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
பி.ஆர். கவாய் குழு அளிக்கும் அறிக்கையின் அடிப்படையில் அடுத்தக்கட்ட உத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்படும் என்று உச்ச நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.
Summary
Meghamalai case! Committee formed under the leadership of retired judge B.R. Gavai!
மாஞ்சோலை, மேகமலை பகுதிகளில் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றக் கோரிய வழக்கு: தேதி குறிப்பிடாமல் தீர்ப்பு ஒத்திவைப்பு
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