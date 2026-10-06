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உச்சநீதிமன்றத்திற்கு புதிய நீதிபதிகள் நியமனம் - புகைப்படங்கள்

உச்சநீதிமன்றத்திற்கு புதிய நீதிபதிகள் நியமனம் - புகைப்படங்கள்

நீதிபதிகளின் நியமனம் மற்றும் இடமாற்றம் தொடர்பான முடிவுகளை எடுக்கும் உச்சநீதிமன்ற கொலீஜியம், உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் 3 பேரை உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகளாக நியமிக்க செப். 28 அன்று பரிந்துரை செய்திருந்த நிலையில், தில்லியில் நடைபெற்ற பதவியேற்பு விழாவின்போது, ​​புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி தேவேந்திர குமார் உபாத்யாயா.

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புதுதில்லியில் நடைபெற்ற பதவியேற்பு விழாவின்போது, ​​புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி அபரேஷ் குமார் சிங்.

புதுதில்லியில் நடைபெற்ற பதவியேற்பு விழாவின்போது, ​​புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி அபரேஷ் குமார் சிங்.

புதுதில்லியில் நடைபெற்ற பதவியேற்பு விழாவின்போது, ​​புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி தேவேந்திர குமார் உபாத்யாயாவுடன் இணைந்து ஆவணங்களில் கையெழுத்திடும் இந்தியத் தலைமை நீதிபதி சூர்யா காந்த்.

புதுதில்லியில் நடைபெற்ற பதவியேற்பு விழாவின்போது, ​​புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி தேவேந்திர குமார் உபாத்யாயாவுடன் இணைந்து ஆவணங்களில் கையெழுத்திடும் இந்தியத் தலைமை நீதிபதி சூர்யா காந்த்.

புதுதில்லியில் நடைபெற்ற பதவியேற்பு விழாவின்போது, ​​புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி அபரேஷ் குமார் சிங்குடன் இணைந்து ஆவணங்களில் கையெழுத்திடும் இந்தியத் தலைமை நீதிபதி சூர்யா காந்த்.

புதுதில்லியில் நடைபெற்ற பதவியேற்பு விழாவின்போது, ​​புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி அபரேஷ் குமார் சிங்குடன் இணைந்து ஆவணங்களில் கையெழுத்திடும் இந்தியத் தலைமை நீதிபதி சூர்யா காந்த்.

புதுதில்லியில் நடைபெற்ற பதவியேற்பு விழாவின்போது, ​​புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி அபரேஷ் குமார் சிங்குடன் வாழ்த்துகளைப் பரிமாறிக்கொண்ட இந்தியத் தலைமை நீதிபதி சூர்யா காந்த்.

புதுதில்லியில் நடைபெற்ற பதவியேற்பு விழாவின்போது, ​​புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி அபரேஷ் குமார் சிங்குடன் வாழ்த்துகளைப் பரிமாறிக்கொண்ட இந்தியத் தலைமை நீதிபதி சூர்யா காந்த்.

புதுதில்லியில் நடைபெற்ற பதவியேற்பு விழாவின்போது, ​​புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி தேவேந்திர குமார் உபாத்யாயாவுடன் வாழ்த்துகளைப் பரிமாறிக்கொண்ட இந்தியத் தலைமை நீதிபதி சூர்யா காந்த்.

புதுதில்லியில் நடைபெற்ற பதவியேற்பு விழாவின்போது, ​​புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி தேவேந்திர குமார் உபாத்யாயாவுடன் வாழ்த்துகளைப் பரிமாறிக்கொண்ட இந்தியத் தலைமை நீதிபதி சூர்யா காந்த்.

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