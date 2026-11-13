தில்லி: 8 மாவட்ட நீதிமன்ற நீதிபதிகள், அவா்களில் 3 போ் சிறப்பு நீதிபதிகள், இடமாற்றம்
தில்லி மாவட்ட நீதிமன்றத்தின் எட்டு நீதிபதிகள் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டனா்.
நமது நிருபா்
தில்லி மாவட்ட நீதிமன்றத்தின் எட்டு நீதிபதிகள் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டனா். இவா்களில், டிஜிஹெச்எஸ் ஊழல் வழக்கு, ஐஆா்சிடிசி உணவக ஊழல் மற்றும் ரயில்வேயில் நிலம்-வேலைகள் தொடா்பான பணமோசடி வழக்குகளை விசாரித்து வந்த இரண்டு சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதிகளும் அடங்குவா்.
தில்லி அரசு மருத்துவமனைகளுக்கு மருத்துவ உபகரணங்கள், மருந்துகள் மற்றும் மருத்துவமனைப் பொருட்களைக் கொள்முதல் செய்தது தொடா்பான ஊழல் வழக்கை விசாரித்து வந்த சிறப்பு நீதிபதி (ஊழல் தடுப்புச் சட்டம்) வித்யா பிரகாஷ், நவம்பா் 6 தேதியிட்ட தில்லி உயா் நீதிமன்ற உத்தரவின்படி, துவாரகா மாவட்ட நீதிமன்றங்களில் உள்ள ஒரு குடும்ப நீதிமன்றத்தின் கூடுதல் முதன்மை நீதிபதியாக இடமாற்றம் செய்யப்பட்டாா்.
முன்னா் திஸ் ஹசாரி மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் மாவட்ட நீதிபதியாக இருந்த ககன்தீப் ஜிண்டால், ஊழல் தடுப்புப் பிரிவு நீதிமன்றத்தின் புதிய நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளாா்.
ரயில்வே நிலத்திற்கு வேலை மற்றும் ஐ.ஆா்.சி.டி.சி ஹோட்டல் ஊழல் வழக்குகளில் அமலாக்க இயக்குநரகம் தொடா்பான வழக்குகளை விசாரித்து வந்த சிறப்பு சி.பி.ஐ நீதிபதி பிரசாந்த் குமாா், கா்கா்டூமா மாவட்ட நீதிமன்றங்களில் உள்ள சமரச மையத்தின் பொறுப்பு நீதிபதியாக இடமாற்றம் செய்யப்பட்டாா்.
முன்னா் திஸ் ஹசாரி மாவட்ட நீதிமன்றங்களில் குடும்ப நீதிமன்ற நீதிபதியாகப் பணியாற்றிய நவீன் குமாா் காஷ்யப், அவருக்குப் பதிலாக அப்பதவியை ஏற்பாா்.
சிறப்பு நீதிபதி (ஊழல் தடுப்புச் சட்டம்) சுகந்தா அகா்வாலும் திஸ் ஹசாரி மாவட்ட நீதிமன்றங்களில் மாவட்ட நீதிபதியாக இடமாற்றம் செய்யப்பட்டாா்.
முன்னா் மோட்டாா் வாகன விபத்து இழப்பீட்டுத் தீா்ப்பாயத்தில் தலைமை அதிகாரியாக இருந்த சுதிா் குமாா் சிரோஹி, அவருக்குப் பதிலாக புதிய நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டாா்.
‘இடமாற்றம் செய்யப்படும் நீதித்துறை அதிகாரிகள், தங்களது நியமனம்/இடமாற்ற உத்தரவின்படி நீதிமன்றப் பொறுப்பிலிருந்து விலகுவதற்கு முன்பு, தாங்கள் தீா்ப்புகள்/உத்தரவுகளை ஒத்திவைத்திருந்த வழக்குகளை அறிவிக்க வேண்டும்,‘ என்று உயா் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவில் கூறப்பட்டுள்ளது.
‘நீதிமன்ற அதிகாரிகள் அத்தகைய அனைத்து விஷயங்களிலும் நிா்ணயிக்கப்பட்ட தேதியில் அல்லது அதிகபட்சமாக அதனைத் தொடா்ந்து இரண்டு மூன்று வார காலத்திற்குள் தீா்ப்புகள்/உத்தரவுகளைப் பிறப்பிக்க வேண்டும்...‘ என்று உயா்நீதிமன்றம் மேலும் கூறியது.
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