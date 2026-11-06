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தீபாவளி அன்று சென்னையில் மழைக்கு வாய்ப்பு!

தீபாவளி அன்று சென்னையில் மழை பெய்யும் என்று பிரதீப் ஜான் தெரிவித்திருப்பது பற்றி...

diwali

தீபாவளி - கோப்புப்படம்.

Updated On :

தீபாவளி அன்று சென்னையில் மழைக்கான வாய்ப்பு குறித்து தமிழ்நாடு எல் நினோ நிபுணர் குழு உறுப்பினர் பிரதீப் ஜான் முன்கணிப்பை வெளியிட்டுள்ளார்.

வருகின்ற நவ. 8 ஆம் தேதி தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்படவுள்ள நிலையில், கொண்டாட்டத்துக்கு இடையூறு விளைவிக்கும் வகையில் மழை பெய்யுமா என்ற கேள்வி மக்கள் மத்தியில் நிலவி வருகின்றது.

கடந்த ஒரு வாரமாக சென்னை மண்டல வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டு வரும் வானிலை முன்னறிவிப்பிலும் நவ. 8 ஆம் தேதி சென்னை மற்றும் புறநகர்ப் பகுதிகளில் மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக குறிப்பிட்டு வருகின்றது.

இந்த நிலையில், பிரதீப் ஜான் இன்று வெளியிட்டிருக்கும் பதிவில் தெரிவித்திருப்பதாவது:

“தற்போது அழகான மேகக் கூட்டம் ஒன்று சென்னை கடற்கரையை நோக்கி நகர்ந்து வருகிறது. இது வழக்கமான கிழக்கு அலை மேகங்கள். ரசிக்கத்தக்க கனமழை பெய்யும்.

அடுத்த இரண்டு நாள்கள் இதே நிலைதான் தொடரும். வெய்யில், பின்னர் திடீரென மழை பெய்யும்” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இதனிடையே, தீபாவளி அன்று கொண்டாட்டத்தை கெடுக்கும் வகையிலான பலத்த மழை பெய்வதற்கான வாய்ப்பு குறைவு என்றே எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Summary

Possibility of rain in Chennai on Diwali!

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