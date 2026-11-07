மதுரை உள்பட 5 மாவட்டங்களில் இன்று கனமழை!
தமிழ்நாட்டில் கனமழை பெய்யும் மாவட்டங்கள் பற்றி..
கனமழை
தமிழ்நாட்டில் இன்று 5 மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
இதுதொடர்பாக வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில்,
சுமார் 0.9 கி மீ உயரத்தில் தென்கிழக்கு அரபிக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய கேரளா பகுதிகளிலிருந்து தெற்கு உள் கர்நாடகா வரை ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு பாதை (Trough) நிலவுகிறது.
இதன் காரணமாக, இன்று (நவ. 07) தேனி, விருதுநகர், மதுரை, தூத்துக்குடி, ராமநாதபுரம் மாவட்டங்களில் கனனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
தஞ்சை, திருவாரூர், நாகை, மயிலாடுதுறை, புதுக்கோட்டை, ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி ஆகிய மாவட்டங்களில் நாளை கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. இவ்வாறு வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
Heavy rain in 5 districts, including Madurai, today!
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