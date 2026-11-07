கலைஞானி கமல்ஹாசனுக்கு இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்! மு.க. ஸ்டாலின்
கமல்ஹாசனுக்கு திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் வாழ்த்து தெரிவித்திருப்பது பற்றி..
மு.க. ஸ்டாலின் - மநீம கட்சியின் தலைவர் கமல்ஹாசன் - (கோப்புப்படம்)
மக்கள் நீதி மய்யம் தலைவர் கமல்ஹாசனின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து மு.க.ஸ்டாலினின் சமூக வலைத்தளப் பதிவு: “திரையுலகில் கலைமொழியைச் செழுமைப்படுத்தியும், அரசியலில் தமிழ்மொழியின் மாண்பு, மாநில உரிமைகள் உள்ளிட்டவற்றுக்காகத் தமது கருத்தாற்றலை வெளிப்படுத்தியும் வரும் அன்புச் சகோதரர், மாநிலங்களவை உறுப்பினர், @maiamofficial-இன் தலைவர் கலைஞானி கமல்ஹாசனுக்கு இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்!
கலையை நேசிப்பதிலும், கருத்துகளைப் பரிமாறுவதிலும் என்றும் இளமை குன்றாத தாங்கள், கலைப்பயணத்தில் மேலும் பல சாதனைகளைப் படைக்கவும், அறிவார்ந்த சிந்தனைகளாலும் அரசியல் செயல்பாடுகளாலும் சமூகத்திற்குச் சிறந்த பங்களிப்புகளை வழங்கவும் வாழ்த்துகிறேன்!” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மக்கள் நீதி மய்யத்தின் தலைவரும், எம்பியுமான நடிகர் கமல்ஹாசன் இன்று தனது 72ஆவது பிறந்த நாளைக் கொண்டாடுகிறார். இதனை முன்னிட்டு, முதல்வர் விஜய் உட்பட பல்வேறு அரசியல் தலைவர்கள், திரை பிரபலங்கள் மற்றும் ரசிகர்கள் அவருக்குத் தங்கள் வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
Summary
DMK President M.K. Stalin has extended his birthday wishes to Makkal Needhi Maiam President Kamal Haasan.
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