மானாமதுரை அருகே ஜாமீனில் வந்த ரௌடி வெட்டிக் கொலை

மானாமதுரை அருகே ஜாமீனில் வந்த ரௌடி வெட்டிக் கொலை
மானாமதுரை அருகே ஜாமீனில் வெளியே உள்ள ரௌடி விக்னேஷ்(23) வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் குறித்து...
மானாமதுரை அருகே ஜாமீனில் வந்த ரௌடி வெட்டிக் கொலை - கோப்புப்படம்
மானாமதுரை அருகே வேலூர் கிராமத்தில் கொலை வழக்கில் சிறையில் இருந்து ஜாமீனில் வெளியே உள்ள ரௌடி விக்னேஷ்(23) வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மானாமதுரை பகுதியைச் சேர்ந்த விக்னேஷ் வேலூர் கிராமத்தில் கொலை வழக்கு ஒன்றில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். அவர் ஜாமீனில் வெளியே உள்ள நிலையில், மர்ம கும்பல் வெட்டியதில் விக்னேஷ் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். அவரது நண்பர் முனீஸ்வரன் பலத்த காயமடைந்தார்.
தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த மானாமதுரை சிப்காட் போலீசார், உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் கிடந்த முனீஸ்வரனை மீட்டு மேல் சிகிச்சைக்காக மதுரை மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
விக்னேஷ் உடலை கைப்பற்றி விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
சில ஆண்டுக்கு முன்பு இளைஞர் ஒருவர் படுகொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் 3 ஆவது குற்றவாளியாக கைதாகி இருந்தார் விக்னேஷ்.
Rowdy released on bail hacked to death near Manamadurai
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.