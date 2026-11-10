The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
கோவை பெரியார் அறிவுலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் சோதனை!தவெக எம்எல்ஏ மீது மாவட்ட ஆட்சியர் புகார் அளித்தால் பாரபட்சமின்றி நடவடிக்கை! ராஜ்மோகன்சென்னையில் ஒரே நாளில் 36 ரெளடிகள் கைது!மாவட்ட ஆட்சியருக்கு ஆபாச குறுஞ்செய்தி: தவெக எம்எல்ஏ மீது கடும் நடவடிக்கை தேவை! ஜோதிமணிகுரூப் 4 தேர்வுக்கு 14.89 லட்சம் பேர் விண்ணப்பம்! நாளை வரை திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளலாம்!சபரிமலை பக்தர்களுக்காக சென்னை - கொல்லம் சிறப்பு ரயில் அறிவிப்பு!மூன்றாவது மனைவியையும் விவாகரத்து செய்தார் பவன் கல்யாண்!தவெக எம்எல்ஏக்களுடன் முதல்வர் விஜய் நாளை ஆலோசனை!

முதல்வர் விஜய் குறித்து அவதூறு: சாட்டை துரைமுருகனுக்கு முன்ஜாமீன்!

நாம் தமிழர் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் சாட்டை துரைமுருகனுக்கு முன்ஜாமீன் வழங்கி சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது பற்றி...

Madras HC

சென்னை உயர்நீதிமன்றம் - கோப்புப் படம்

Updated On :

முதல்வர் விஜய், அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனாவுக்கு எதிராக அவதூறு வீடியோ வெளியிட்டதாக பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில், நாம் தமிழர் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் சாட்டை துரைமுருகனுக்கு முன்ஜாமீன் வழங்கி சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

நாம் தமிழர் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் சாட்டை துரைமுருகன் செப்டம்பர் 30 ஆம் தேதி, தனது சாட்டை யூடியூப் சேனலில் வெளியிட்ட விடியோவில், முதல்வர் விஜய், அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனாவுக்கு அவதூறு ஏற்படுத்தும் வகையில், கருத்துகள் தெரிவித்திருந்ததாகக் கூறி, தவெக நிர்வாகி ஒருவர் சென்னை சைபர் கிரைம் குற்றப்பிரிவில் புகார் அளித்திருந்தார்.

இந்தப் புகாரின் அடிப்படையில் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்த வழக்கில் முன்ஜாமீன் கோரி சாட்டை துரைமுருகன் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.

அந்த மனுவில், விடியோவில் யாருக்கும் எதிராக எந்த அவதூறும் ஏற்படுத்தவில்லை என்றும் அரசியல் உள்நோக்கத்துடன் தனக்கு எதிராக இந்த வழக்குப்பதிவு செய்திருப்பதாகவும் கூறியிருந்தார்.

இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதி என். ரமேஷ், சாட்டை துரைமுருகனுக்கு முன்ஜாமீன் வழங்கி உத்தரவிட்டார்.

Summary

Anticipatory bail for Saattai' Duraimurugan: Madras High Court

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அருகே அரசுப் பேருந்து விபத்து!

சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அருகே அரசுப் பேருந்து விபத்து!

ஆர்எஸ்எஸ் பேரணிக்கு ஜம்முவில் அனுமதி: தமிழ்நாட்டில் மறுப்பது ஏன்? - உயர்நீதிமன்றம் கேள்வி!

ஆர்எஸ்எஸ் பேரணிக்கு ஜம்முவில் அனுமதி: தமிழ்நாட்டில் மறுப்பது ஏன்? - உயர்நீதிமன்றம் கேள்வி!

ஐபிஎல் சூதாட்ட வழக்கு: எம்.எஸ். தோனி பதிலளிக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு!

ஐபிஎல் சூதாட்ட வழக்கு: எம்.எஸ். தோனி பதிலளிக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு!

மது அருந்துவோரால் ஏற்படும் இடையூறு! நடவடிக்கை என்ன? தமிழக அரசு பதிலளிக்க உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு

மது அருந்துவோரால் ஏற்படும் இடையூறு! நடவடிக்கை என்ன? தமிழக அரசு பதிலளிக்க உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு

விடியோக்கள்

மு.க. ஸ்டாலின் பயன்படுத்திய சொல்தான்..: அமைச்சர் ராஜ்மோகன் விளக்கம்!

மு.க. ஸ்டாலின் பயன்படுத்திய சொல்தான்..: அமைச்சர் ராஜ்மோகன் விளக்கம்!

தீபாவளி: தமிழகம் முழுக்க கோயில்களில் பக்தர்கள் வழிபாடு!

தீபாவளி: தமிழகம் முழுக்க கோயில்களில் பக்தர்கள் வழிபாடு!