நவ. 19-இல் வங்கக் கடலில் உருவாகிறதா 'அக்வான்' புயல்?
வங்கக் கடலில் வரும் நவ. 19-இல் அக்வான் புயல் உருவாவது குறித்து...
நவ. 19-இல் வங்கக் கடலில் உருவாகிறதா 'அக்வான்' புயல்? - பிரதிப் படம்
வங்கக் கடலில் வரும் நவ. 19-ஆம் தேதிக்கு பிறகு புயல் உருவாகுமேயானால் அக்வான் எனப் பெயரிடப்படும்.
தெற்கு அந்தமான் கடல் பகுதியில் நிலவிய வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி, வியாழக்கிழமை (நவ. 12) மத்திய அந்தமான் கடல் மற்றும் அதையொட்டிய பகுதிகளில் நிலவியது. இதன் தாக்கத்தால் வெள்ளிக்கிழமை (நவ.13) தென்கிழக்கு வங்கக் கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி உருவானது.
இது சனிக்கிழமை (நவ.14) ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதியாகவும், நவ.15-இல் தெற்கு வங்கக் கடலின் மத்திய பகுதியில் காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற வாய்ப்புள்ளது.
இது, மேலும் வலுப்பெற்று நவ. 19 முதல் நவ. 25-ஆம் தேதிக்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் தெற்கு வங்கக் கடலின் மத்திய பகுதியில் புயலாக உருவாகும் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது. புயல் உருவாகுமேயானால், இந்த புதிய புயலுக்கு ஈரான் பரிந்துரைத்துள்ள 'அக்வான்' என பெயரிடப்படும். அக்வான் என்றால் 'அசுரன்' என்று பொருள்.
இந்தப் புயல் சின்னம் நகரும் திசை மற்றும் கரையைக் கடக்கும் பகுதியைப் பொருத்தே தமிழகத்தில் மழை பாதிப்பு இருக்கும்.
முதல்வர் விஜய்யின் 6 மாத ஆட்சியில் 112 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள், ரூ. 1.14 லட்சம் கோடி முதலீடுகள்: அமைச்சர் கீர்த்தனா
Summary
Will Cyclone 'Akvan' form in the Bay of Bengal on Nov. 19?
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.