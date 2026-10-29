வங்கக் கடலில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி உருவானது!
வங்கக் கடலில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி உருவானது பற்றி...
வங்கக் கடலில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி உருவானது - IMDChennai
வங்கக் கடலில் புதிதாக காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி உருவானதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் வியாழக்கிழமை காலை தெரிவித்துள்ளது.
வங்கக் கடலில் கடந்த வாரம் உருவான ஒர்னாப் புயல் ஆந்திர மாநிலம் நர்சாபூர் - காக்கிநாடா இடையே உள்ள ஏனாம் (புதுச்சேரி நிா்வாகத்துக்கு உள்பட்ட பகுதி) அருகே அதி தீவிர புயலாக புதன்கிழமை கரையைக் கடந்தது.
இந்த நிலையில், தெற்கு அந்தமான் மற்றும் அதையொட்டிய வங்கக் கடலில் நிலவிய வளிமண்டல சுழற்சி, இன்று காலை காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதியாக வலுப்பெற்றுள்ளது.
அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதியாகவும், 48 மணி நேரத்தில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாகவும் அடுத்தடுத்து வலுப்பெற வாய்ப்புள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது.
இதனால், தமிழ்நாட்டில் வருகின்ற நவ. 1 ஆம் தேதி முதல் மீண்டும் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்து பலத்த மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Summary
A new low-pressure area has formed in the Bay of Bengal!
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