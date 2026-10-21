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தமிழகம் அருகே காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி உருவானது!

தமிழகம் அருகே காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி உருவானது பற்றி...

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தமிழகம் அருகே காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி உருவானது - Photo : Windy

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தமிழ்நாடு கடலோரப் பகுதியில் காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி உருவானதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் புதன்கிழமை தெரிவித்துள்ளது.

தமிழ்நாடு முழுவதும் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், சென்னை உள்ளிட்ட வடதமிழக கடலோர மாவட்டங்களில் நேற்றுமுதல் தொடர் கனமழை பெய்து வருகின்றது.

இந்த நிலையில், தென்மேற்கு வங்கக் கடல் பகுதிகள், அதையொட்டிய தமிழக கடலோரப் பகுதிகளின் மேல் நிலவிய வளிமண்டல சுழற்சி, காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதியாக புதன்கிழமை வலுப்பெற்றுள்ளது.

இந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதி மேற்கு - வடமேற்கு திசையில் நகரக்கூடும் என்றும், கடலோர, டெல்டா மாவட்டங்களில் பரவலாக மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாகவும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

இதன் காரணமாக, தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி ஆகிய 3 மாவட்டங்களுக்கு இன்று (அக்.21) மிக பலத்த மழைக்கான ‘ஆரஞ்சு’ எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், வங்கக்கடலில் மேலுமொரு காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி வருகின்ற அக். 23 ஆம் தேதி உருவாகும் என்று வானிலை மையம் கணித்துள்ளது.

Summary

A low pressure area has formed off the Tamil Nadu coast!

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