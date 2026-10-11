The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
ஜந்தர் மந்தர் போராட்டம்: செய்தியாளர்கள் தடுத்து நிறுத்தம்; பத்திரிகையாளர் அமைப்புகள் கண்டனம்!பூவுலகின் அழகான கவிதைகள்: சர்வதேச பெண் குழந்தை நாளுக்கு முதல்வர் வாழ்த்து!ரூ.13,000 கோடி வளா்ச்சித் திட்டங்கள்! சென்னையில் பிரதமா் மோடி இன்று தொடங்கி வைக்கிறாா்!இன்று மீண்டும் போராட்டம்: சிஜேபி அறிவிப்புபிரதமா் வருகை: சென்னையில் இன்று போக்குவரத்து மாற்றம்அமெரிக்காவில் இந்திய நிறுவனங்களின் ‘கிரீன் காா்டு’ விண்ணப்பங்கள் சரிவு!தில்லியில் இந்தியா கூட்டணி நாளை போராட்டம்: தலைமை நீதிபதியை சந்திக்க முடிவு!ரஷியாவுடன் டீசல் கொள்முதலுக்கு அமெரிக்கா ஒப்பந்தம்!

அக். 13-ல் வங்கக் கடலில் உருவாகிறது புயல் சின்னம்! சென்னையில் மழை பெய்யுமா?

வங்கக் கடலில் புதிய புயல் சின்னம் உருவாகவுள்ளது குறித்து...

rain

மழை - கோப்புப்படம்

Published On :

தென்கிழக்கு வங்கக் கடலில் நாளை மறுநாள் (அக். 13) புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி உருவாக வாய்ப்புள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

கடந்த ஆண்டு அக்.16-ஆம் தேதி வடகிழக்குப் பருவமழை தொடங்கி ஜன. 2-ஆவது வாரம் வரை நீடித்தது. தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் பலத்த மழை பெய்தது. அதன் மூலம், தமிழகம், புதுச்சேரி, காரைக்கால் பகுதிகளில் மொத்தம் சுமார் 430 மி.மீ. மழை பதிவானது.

இதனிடையே, நிகழாண்டு தமிழகத்தில் தென்மேற்குப் பருவமழை காலத்தில் எதிர்பார்த்த அளவு மழை பெய்யவில்லை. இதனால் ஏற்பட்ட நீர் பற்றாக்குறை காரணமாக குறுவை மற்றும் கார் சாகுபடி கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டது.

இந்த நிலையில், மலாக்கா ஜலசந்தி பகுதியில் நிலவும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி, அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் அந்தமான் கடல் பகுதியை நோக்கி நகர வாய்ப்புள்ளது.

இதன் தாக்கத்தால், அக். 13-இல் தென்கிழக்கு வங்கக் கடலில் குறைந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதி (புயல் சின்னம்) உருவாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்தப் புயல் சின்னம் வலுப்பெற்று, வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, சுமார் 4 நாள்களில் அதாவது அக்.17-ஆம் தேதியில் வட தமிழகம் மற்றும் தெற்கு ஆந்திரம் நடுவே, கரையை கடக்க வாய்ப்புள்ளது

இதன்மூலம், சென்னை மற்றும் புறநகர்ப் பகுதிகளுக்கு மழை கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Summary

The India Meteorological Department has stated that a new low-pressure area is likely to form over the southeast Bay of Bengal the day after tomorrow (October 13).

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

அந்தமான் அருகே உருவாகிறது புதிய புயல் சின்னம்!

அந்தமான் அருகே உருவாகிறது புதிய புயல் சின்னம்!

வலுப்பெற்ற புயல் சின்னம்! சென்னை உள்ளிட்ட 5 மாவட்டங்களில் மழை!

வலுப்பெற்ற புயல் சின்னம்! சென்னை உள்ளிட்ட 5 மாவட்டங்களில் மழை!

தூத்துக்குடி துறைமுகத்தில் 1-ஆம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றம்

தூத்துக்குடி துறைமுகத்தில் 1-ஆம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றம்

வங்கக் கடலில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி!

வங்கக் கடலில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி!

விடியோக்கள்

3 கட்சிகளுக்கு(ம்) பாடம் கற்பித்த மக்கள் | TVK Vijay | By Elections | Dharapuram |Madhuranthagam

3 கட்சிகளுக்கு(ம்) பாடம் கற்பித்த மக்கள் | TVK Vijay | By Elections | Dharapuram |Madhuranthagam

இடைத்தேர்தல் முடிவுகள் சொல்லும் செய்தி | TVK | CM Vijay | By Elections | Dharapuram |Madhuranthagam

இடைத்தேர்தல் முடிவுகள் சொல்லும் செய்தி | TVK | CM Vijay | By Elections | Dharapuram |Madhuranthagam