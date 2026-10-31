முரசு புயலும் தமிழ்நாட்டுக்கு இல்லை, ஆந்திரத்துக்குதான்! ஆனால்...
வங்கக் கடலில் 'முரசு' புயல் உருவாக வாய்ப்புள்ள நிலையில் தமிழ்நாட்டில் எங்கெங்கு மழை பெய்யும் என்பது பற்றி...
முரசு புயல்... - TN weatherman
ஒர்னாப் புயலைத் தொடர்ந்து வங்கக் கடலில் உருவாகும் முரசு புயலும் ஆந்திரத்துக்கு தான் நகர வாய்ப்புள்ளதாக தனியார் வானிலை ஆய்வாளர் பிரதீப் ஜான் கூறியுள்ளார்.
தெற்கு அந்தமான் மற்றும் அதையொட்டிய வங்கக் கடலில் உருவாகியுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி, இன்று காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்றுள்ள நிலையில், அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் (நாளை) புயலாக வலுப்பெற வாய்ப்புள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது.
புயலாக வலுப்பெறும் பட்சத்தில் இந்தியா பரிந்துரைத்த 'முரசு' என பெயரிடப்படும்.
தமிழ்நாட்டில் எங்கெங்கு மழை?
முரசு புயல் குறித்து தனியார் வானிலை ஆய்வாளர் 'தமிழ்நாடு வெதர்மேன்' என்று அழைக்கப்படும் பிரதீப் ஜான் விளக்கமளித்துள்ளார்.
அவர் தனது சமூக ஊடகப் பக்கத்தில்,
"ஒர்னாப் புயலைத் தொடர்ந்து வங்கக் கடலில் உருவாகும் முரசு புயலும் ஆத்திரத்துக்குதான் நகரும். தமிழ்நாட்டிற்கு பெரிதாக எதுவும் இல்லை. சென்னை உள்ளிட்ட 4 மாவட்டங்கள் மற்றும் வட தமிழ்நாட்டில் நவ. 2, 3 ஆகிய தேதிகளில் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
'முரசு' புயல் உருவாகும் சூழல் நிலவுகிறது. இது புயலாக வலுப்பெற்றால், ஆந்திரப் பிரதேசத்தின் தெற்கு மற்றும் மத்திய கடற்கரைப் பகுதிகளில் அதிகனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
சென்னை, திருவள்ளூர்: ஆந்திரக் கடற்கரைக்கு அருகில் அமைந்துள்ளதால், சென்னை, திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் நவம்பர் 2 மற்றும் 3 ஆகிய தேதிகளில் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். குறிப்பாக, பொன்னேரி – கும்மிடிப்பூண்டி – பழவேற்காடு பகுதிகளில் மழை பெய்வதற்கான வாய்ப்பு அதிகம் உள்ளது.
வட தமிழகத்தின் பிற பகுதிகள்: நவம்பர் 2, 3 தேதிகளில் வட தமிழகத்தின் சில பகுதிகளில் அவ்வப்போது மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. உள்புற மாவட்டங்களில் பலத்த காற்றுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடும்.
ஒட்டுமொத்தமாகப் பார்த்தால், ஆந்திரத்தின் தெற்கு மற்றும் மத்திய கடற்கரைப் பகுதிகளில் அதிக மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. அதே நேரம் வட தமிழகத்தில், குறிப்பாக சென்னை மற்றும் அதன் சுற்றுப்புறப் பகுதிகளில் (KTCC) மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.
Cyclone Murasu for Andhra; Namakku perusa ethuvum illa from Murasu. Only Moderate Rains for KTCC (Chennai) & Othe parts of North TN on November 2â3.— Tamil Nadu Weatherman (@praddy06) October 31, 2026
ââââââââââââââââââ
Cyclone Murasu is in the making, as indicated in my earlier post. If the system intensifiesâ¦ pic.twitter.com/AOTdfUCGQl
Summary
Cyclone Murasu for Andhra, not for Tamilnadu
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