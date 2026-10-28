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சென்னைக்கு அடுத்த சுற்று மழை எப்போது?

சென்னையில் அடுத்த சுற்று மழை எப்போது பெய்யும் என்பது குறித்து...

rain

மழை - கோப்புப்படம்

Updated On :

சென்னையில் அடுத்த சுற்று மழை எப்போது பெய்யும் என்பது குறித்த தகவலை சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

சுமார் 5.8 கி.மீ. உயரம் வரை தெற்கு அந்தமான் மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளின் மேல் ஒரு வளிமண்டல சுழற்சி நிலவுகிறது. இதன் காரணமாக அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி அதே பகுதிகளில் உருவாகக்கூடும்.

இதன் காரணமாக, நவ. 2 ஆம் தேதி வட தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.

தென் தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.

நவ. 3 ஆம் தேதி திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் ஓரிரு இடங்களில் கன மழை பெய்யக்கூடும். வட தமிழகத்தில் ஒரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். தென் தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நாளை உருவாகவுள்ள புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதியால் நவ. 1 ஆம் தேதி முதல் சென்னை உள்ளிட்ட புறநகர்ப் பகுதிகளிலும் அடுத்த சுற்று மழையை எதிர்பார்க்கலாம்.

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