‘ஹாட்ஸ்பாட்’ சென்னை! இன்று மாலை முதல் வேகமெடுக்கும் மழை!
சென்னை மற்றும் புறநகர்ப் பகுதிகளில் இன்று மாலை முதல் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக பிரதீப் ஜான் பதிவு...
மழை - Photo | X
சென்னையில் இன்று மாலை முதல் மழையின் வேகம் அதிகரித்து, நாளை காலை வரை பெய்யும் என்று தமிழ்நாடு அரசின் எல்-நினோ நிபுணர் குழு உறுப்பினர் பிரதீப் ஜான் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாட்டில் கடந்த வாரம் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கிய நிலையில், சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு உள்ளிட்ட வடதமிழக மாவட்டங்களில் தீவிரமடைந்து வருகிறது.
இந்த நிலையில், நாளை காலை வரையிலான மழை நிலவரம் பற்றி பிரதீப் ஜான் வெளியிட்டிருக்கும் பதிவில் தெரிவித்திருப்பதாவது:
”இன்று (அக். 20) முதல் நாளை (அக். 21) காலை வரை கடலோரப் பகுதிகளுக்கு சிறந்த நாளாக இருக்கும். சென்னையும் அதிக மழை பெய்யும் ஹாட்ஸ்பாட் இடமாக உள்ளது.
இலங்கைக்கு அருகில் உள்ள மேல் வளிமண்டல காற்றழுத்த மண்டலம், தமிழகக் கடலோர மற்றும் அருகிலுள்ள மாவட்டங்கள் நோக்கி குவிந்து வருகின்றன. இது கரையைக் கடந்து, கேரளம் வழியாக அரபிக்கடலுக்கு நகரும். அதன் பிறகு, தென் தமிழகத்தில் மழை பெய்யும்.
சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரத்தில் இன்று முதல், பகல் நேரங்களில் திடீர், குறுகிய மற்றும் தீவிரமான மழைப்பொழிவை எதிர்பார்க்கலாம். இடையிடையே வெய்யில் இருக்கும். இன்று மாலை முதல் இரவு வரை மழையின் தீவிரம் அதிகரித்து, அதிகாலை வரை தொடர வாய்ப்புள்ளது.
டெல்டா, புதுச்சேரி, கடலூர் விழுப்புரம் கடற்கரைப் பகுதிகளில் நல்ல மழை பெய்யும். ராமநாதபுரம் கடலோரப் பகுதிகள், புதுக்கோட்டை கடலோரப் பகுதிகளும் இன்று இரவு முதல் நாளை காலை வரை அதிக மழை பெய்யும் மண்டலத்தில் இருக்கும்.
கடலோர மாவட்டங்களான தஞ்சாவூர், பெரம்பலூர், அரியலூர், கடலூர் உள்பகுதிகள், திருவண்ணாமலை, மதுரை, சிவகங்கை, தூத்துக்குடி, தென்காசி, தேனி, விருதுநகர், திருச்சி ஆகிய மாவட்டங்களில் மழை பெய்யும்” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Forecast for 20.10.2026 to morning of 21.10.2026 - One of the best days for Coastal belts tonight to tomorrow morning. Chennai also falls in the hotspot zone.— Tamil Nadu Weatherman (@praddy06) October 20, 2026
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Systems in play in Indian Ocean (1st image) - You can see the UAC near Sri Lanka bringing theâ¦ pic.twitter.com/HPE68LgSOZ
Summary
'Hotspot' Chennai! Rain to intensify from this evening!
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