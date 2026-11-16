வானிலை: இன்று காலை 10 மணி வரை எங்கெல்லாம் மழைக்கு வாய்ப்பு?
தமிழ்நாட்டில் இன்று காலை 10 மணி வரையிலான வானிலை முன்னறிவிப்பு பற்றி.....
மழை
சென்னை, காஞ்சிபுரம் மற்றும் திருவள்ளூர் உள்ளிட்ட 20 மாவட்டங்களில் இன்று காலை 10 மணி வரை மழை பெய்யக் கூடும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தென்கிழக்கு வங்கக் கடலில் திங்கள்கிழமை (நவ.16) ‘அக்வான்’ புயல் உருவாகிறது. இது, அடுத்த 2 நாள்களில் ஆந்திர கடலோரப் பகுதியை நோக்கி நகரும் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது. இதன் தாக்கம் காரணமாக தமிழகத்தில் நவ.17, 18, 19-ஆம் தேதிகளில் சென்னை, திருவள்ளூா், செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் பலத்த மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
மேலும், இந்த நாள்களில் வட தமிழகம், கடலோர மாவட்டங்களில் பலத்த மழையும், ஏனைய தமிழகத்திலும், புதுச்சேரி, காரைக்கால் பகுதியில் மிதமான மழைக்கும் வாய்ப்புள்ளது. சென்னை மற்றும் புறநகா் பகுதிகளில் திங்கள்கிழமை (நவ.16) மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. இதன் தொடர்ச்சியாக, சென்னை, செங்கல்பட்டு உள்ளிட்ட 20 மாவட்டங்களில் இன்று (நவம்பர் 16) காலை 10 மணி வரை மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
அதன்படி, சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், கடலூர், கள்ளக்குறிச்சி, திருவண்ணாமலை, அரியலூர், மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், பெரம்பலூர், புதுக்கோட்டை, தஞ்சாவூர், திருவாரூர், திருச்சி, நாமக்கல், சேலம், ராமநாதபுரம் மற்றும் சிவகங்கை ஆகிய மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இன்று காலை 10 மணி வரை மழை பெய்யக் கூடும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Summary
It has been reported that rain is likely to occur until 10:00 AM today in 20 districts, including Chennai, Kancheepuram, and Tiruvallur.
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