கடலூா், புதுச்சேரியில் ஒன்றாம் எண் புயல் எச்சரிக்கைக் கூண்டு ஏற்றம்
கடலூா், புதுச்சேரி துறைமுகங்களில் 1-ஆம் எண் புயல் எச்சரிக்கைக் கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது தொடர்பாக...
கடலூா் துறைமுகத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஏற்றப்பட்ட ஒன்றாம் எண் புயல் எச்சரிக்கைக் கூண்டு. - டிஎன்எஸ்
வங்க கடலில் அக்வான் புயல் காரணமாக, கடலூா், புதுச்சேரி மாவட்ட மீனவா்களுக்கு தொலைதூர எச்சரிக்கை விடுக்கும் வகையில் கடலூா், புதுச்சேரி துறைமுகங்களில் 1-ஆம் எண் புயல் எச்சரிக்கைக் கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது.
தென் கிழக்கு வங்கக் கடலில் உருவாகியுள்ள 'அக்வான்' புயல் குறைந்த காற்றழுத்தப் பகுதி வடக்கு - வடமேற்கு திசையில் நகா்ந்து, காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்று, ஞாயிற்றுக்கிழமை தென்கிழக்கு மற்றும் அதையொட்டிய தென்மேற்கு வங்கக்கடல் அருகில் மையம் கொண்டுள்ளது.
இது, வடக்கு - வடமேற்கு திசையில் தொடா்ந்து நகா்ந்து திங்கள்கிழமை(நவ.16) தெற்கு மற்றும் அதையொட்டிய மேற்கு - மத்திய வங்கக் கடல் மத்தியப் பகுதிகளில் மேலும் வலுப்பெற்று புயலாகவும், செவ்வாய்க்கிழமை (நவ.17) மேற்கு - மத்திய வங்கக்கடலில் கடுமையான புயலாகவும் மாற அதிக வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது.
இதன் காரணமாக, கடலூா் துறைமுகத்திலும், புதுச்சேரி பழைய துறைமுக வளாகத்திலும் 1-ஆம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டது. துறைமுக அதிகாரிகள் தீவிரமாகக் கண்காணித்து வருகின்றனா்.
Cyclone warning signal number 1 hoisted in Cuddalore and Puducherry
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