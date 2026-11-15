திருச்செந்தூரில் கோலாகலமாக நடந்த சூரசம்ஹாரம்!
திருச்செந்தூரில் சூரசம்ஹார நிகழ்வு கோலாகலமாக நடைபெற்றது குறித்து...
முருகன் / முருகனின் வேலால் வீழ்த்தப்படும் சூரன்
திருச்செந்தூர் முருகன் கோயிலில் கந்த சஷ்டி விழாவின் சிகர நிகழ்ச்சியான சூரசம்ஹாரம் வெகுவிமர்சையாக நடைபெற்றது.
கஜ முகத்துடனும், சிங்க முகத்துடனும் வந்த சூரனை வதம் செய்த பிறகு சுயரூபத்தில் வந்த சூரனை முருகன் தனது வேலால் வதம் செய்தார். பிறகு சூரனை மயிலாகவும் சேவலாகவும் மாற்றி ஆட்கொண்டார்.
இந்நிகழ்வின்போது திருச்செந்தூர் கடற்கரையில் குவிந்திருந்த பக்தர்கள் வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோகரா என முழக்கமிட்டு முருகனை வழிபட்டனர்.
கந்த சஷ்டி விழாவையொட்டி விரதம் இருந்த பக்தர்கள், சூரசம்ஹாரம் முடிந்ததும் கடற்கரையில் குளித்து விரதத்தை நிறைவு செய்தனர்.
நாளை திருக்கல்யாணம்
கந்தசஷ்டி விழாவிம் 7-ம் நாளான நாளை (நவ. 16) திருக்கல்யாணம் நடைபெறுகிறது.
இதனை முன்னிட்டு நாளை அதிகாலை 5 மணிக்கு தெய்வானை அம்மன் தபசு காட்சிக்கு எழுந்தருளி முக்கிய வீதிகள் வழியாக தெப்பகுளம் அருகே உள்ள முருகமடத்தை சென்று சேருகிறார்.
அங்கு மாலை 6.30 மணிக்கு சுவாமி குமரவிடங்கபெருமான் காட்சி கொடுத்ததும் தெற்கு ரத வீதி சந்திப்பில் தோள் மாலை மாற்றும் வைபவம் நடைபெறுகிறது. இதனைத் தொடர்ந்து, இரவு 11 மணிக்கு திருக்கல்யாண மண்டபத்தில் திருக்கல்யாண நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது.
Summary
Soorasamharam held with great grandeur at Tiruchendur
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